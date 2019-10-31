Двойная потеря: год назад страна потеряла сразу двух великих украинцев

Автор: фото из открытых источников Богдан Жолдак

31 октября прошлого года на 70-м году жизни умер Богдан Жолдак - украинский писатель, киносценарист и драматург.

Богдан Жолдак известен также своими произведениями "Укры", "Когда гении плачут" и "Горячая Арктика". Кроме того, является автором сценариев фильмов "Ведьма", "Казаки идут!", "Иван и кобыла", "Дорога на Сечь". Преподавал сценарное мастерство в Киевском университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Был членом национальных союзов писатели и кинематографистов.

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Автор: фото из открытых источников Эдуард Митницкий

Также после продолжительной болезни ушел из жизни и театральный режиссер и народный артист Украины Эдуард Митницкий. Он основал и был художественным руководителем академического театра драмы и комедии на Левом берегу

В творчестве мастера современной режиссуры Эдуарда Митницкого более 170 постановок в театрах, на радио, телевидении, в этот театральных коллективах, концертные программы. Спектакли режиссера много лет шли на сценах ведущих украинских театров, а также за пределами Украины. Он работал в театрах Болгарии, Латвии, Литвы, Германии, России, Словакии, Чехии; его представления гастролировали в Бельгии, Болгарии, Германии, Польши, России, Турции ...

"Театр - это увлечение человека, который на несколько часов погружается в другой мир. И дальше все зависит только от самого человека. Влияние театра трансформируется в некую другую качество, может быть, в следующих поколениях, в общекультурном контексте. Культурное наследие передается незримыми путями - как культура восприятия, культура мышления, культура чувств. В конце концов, мир не так страшен, когда есть театр", - говорил Эдуард Митницкий.

Иван Драч издал 20 сборников. По его сценариям сняли три фильма: "Колодец для жаждущих", "Каменный крест" и "Пропавшая грамота".