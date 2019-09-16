Два шведа спасли музыкальную индустрию от пиратства

7 октября 2008 года запустили первый музыкальный стриминговий сервис Spotify. Платформа позволяет слушать музыку онлайн, не загружая ее на устройство. Доступна в 79 странах мира.

Музыкальные стриминг сервисы — это так называемые проигрыватели музыки, где можно слушать треки онлайн. Действуют по схеме: платишь один раз в месяц — слушаешь весь доступный каталог. У каждой платформы есть свои преимущества и недостатки по сравнению с конкурентами. Различаются стриминг-сервисы по цене за подписку, дизайну, функционалу, алогоритму подбора новой музыки под пользователя.

Spotify основали друзья, интернет-бизнесмены Дэниель Эк и Мартин Лорентсон в качестве стартапа 2006 года в Стокгольме, Швеция. Когда глава лейбла Universal Music впервые увидел демо-версию их сервиса, он решил, что Spotify может спасти музыкальную индустрию от пиратства. Поэтому владельцы Universal Music Group, EMI Music, Sony Music Entertainment и Warner Music Group передали свои музыкальные библиотеки шведскому стартапу.

Автор: spotifyhr.blog Больше 100 млн. меломанов во всем мире имеют платную подписку на Spotify

Более 100 млн. меломанов во всем мире имеют платную подписку на Spotify. Четверть из них — граждане США. Месячная подписка на Spotify стоит от $ 4.99 — 124 грн. Конкурентами шведского сервиса является Google Play Music, который запустили 2011-го года, и Apple Music, заработал на 4 года позже. Количество подписчиков Google Play Music составляет 15 млн., Apple Music — 60 млн.

Общее число пользователей платформы составляет 232 млн.. Это рекорд на рынке музыкальных сервисов. В Украине Spotify пока недоступен, однако приложением пользуются многие украинцы. Для регистрации нужен VPN, чтобы IP-адрес пользователя был из страны, в которой сервис работает.

Автор: billboard.com Поп-певица Тейлор Свифт обвинила стриминг-сервис Spotify в обесценивании труда музыкантов

В 2014 году многие артисты обвинили Spotify в обесценивании труда музыкантов на сервисе. Первой против музыкальной платформы выступила американская поп-исполнительница Тейлор Свифт. В социальной сети певица выразила недовольство наличием бесплатных пользователей на стриминг-сервисе и несправедливостью в распределении дохода. Свои альбомы исполнительница удалила с сайта. Такая же история случилась с солистом британской рок-группы Radiohead Томом Йорком. 2017 года конфликт был разрешен и песни артистов вернули в библиотеки стримингового сервиса.

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Исследования музыкальных аналитиков показали, что из-за развития стриминг-сервисов средняя продолжительность песни стала меньше. С 2013-го по 2018 длительность сингла на Billboard Hot 100 уменьшилась с 3 мин. 50 сек. до 3 мин. 30 сек. Так как Spotify и другие подобные платформы начисляют плату за прослушивание как только пользователь услышит 30 секунд трека, артисты начали делать свои композиции короче.