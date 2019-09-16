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понедельник, 07 октября 2019 15:50

Два шведа спасли музыкальную индустрию от пиратства

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7 октября 2008 года запустили первый музыкальный стриминговий сервис Spotify. Платформа позволяет слушать музыку онлайн, не загружая ее на устройство. Доступна в 79 странах мира.

Музыкальные стриминг сервисы — это так называемые проигрыватели музыки, где можно слушать треки онлайн. Действуют по схеме: платишь один раз в месяц — слушаешь весь доступный каталог. У каждой платформы есть свои преимущества и недостатки по сравнению с конкурентами. Различаются стриминг-сервисы по цене за подписку, дизайну, функционалу, алогоритму подбора новой музыки под пользователя.

Spotify основали друзья, интернет-бизнесмены Дэниель Эк и Мартин Лорентсон в качестве стартапа 2006 года в Стокгольме, Швеция. Когда глава лейбла Universal Music впервые увидел демо-версию их сервиса, он решил, что Spotify может спасти музыкальную индустрию от пиратства. Поэтому владельцы Universal Music Group, EMI Music, Sony Music Entertainment и Warner Music Group передали свои музыкальные библиотеки шведскому стартапу.

Автор: spotifyhr.blog
  Больше 100 млн. меломанов во всем мире имеют платную подписку на Spotify
Больше 100 млн. меломанов во всем мире имеют платную подписку на Spotify

Более 100 млн. меломанов во всем мире имеют платную подписку на Spotify. Четверть из них — граждане США. Месячная подписка на Spotify стоит от $ 4.99 — 124 грн. Конкурентами шведского сервиса является Google Play Music, который запустили 2011-го года, и Apple Music, заработал на 4 года позже. Количество подписчиков Google Play Music составляет 15 млн., Apple Music — 60 млн.

Общее число пользователей платформы составляет 232 млн.. Это рекорд на рынке музыкальных сервисов. В Украине Spotify пока недоступен, однако приложением пользуются многие украинцы. Для регистрации нужен VPN, чтобы IP-адрес пользователя был из страны, в которой сервис работает.

Автор: billboard.com
  Поп-певица Тейлор Свифт обвинила стриминг-сервис Spotify в обесценивании труда музыкантов
Поп-певица Тейлор Свифт обвинила стриминг-сервис Spotify в обесценивании труда музыкантов

В 2014 году многие артисты обвинили Spotify в обесценивании труда музыкантов на сервисе. Первой против музыкальной платформы выступила американская поп-исполнительница Тейлор Свифт. В социальной сети певица выразила недовольство наличием бесплатных пользователей на стриминг-сервисе и несправедливостью в распределении дохода. Свои альбомы исполнительница удалила с сайта. Такая же история случилась с солистом британской рок-группы Radiohead Томом Йорком. 2017 года конфликт был разрешен и песни артистов вернули в библиотеки стримингового сервиса.

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Исследования музыкальных аналитиков показали, что из-за развития стриминг-сервисов средняя продолжительность песни стала меньше. С 2013-го по 2018 длительность сингла на Billboard Hot 100 уменьшилась с 3 мин. 50 сек. до 3 мин. 30 сек. Так как Spotify и другие подобные платформы начисляют плату за прослушивание как только пользователь услышит 30 секунд трека, артисты начали делать свои композиции короче.

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Дата
07
октября

Два шведа спасли музыкальную индустрию от пиратства

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