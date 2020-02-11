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вторник, 11 февраля 2020 18:45

"Друга река" сыграла акустический концерт во львовской опере
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"Друга река" сыграла акустический концерт во львовской опере
Фото: Ольга Васькив
"Друга река" сыграла акустический концерт во львовской опере
"Друга река" сыграла акустический концерт во львовской опере
"Друга река" сыграла акустический концерт во львовской опере
"Друга река" сыграла акустический концерт во львовской опере

Во Львовском национальном театре оперы и балета им. Соломии Крушельницкой 10 февраля состоялся концерт группы "Друга Рика". Концерт посвященный Дню влюбленных. Музыканты исполнили нежные и чувственные акустические версии песен с альбома "Пирамида" и любимые хиты группы с симфоническим оркестром.

Концерт состоял из композиций, сыгранных в акустической интерпретации. В то же время на сцене находились 16 музыкантов. Начали с самой известной песни последнего альбома - "Секрет".

"Друга Рика" неоднократно выступала в 2019 году перед своими фанами. Чего только стоит восьмитысячный концерт во Дворце Спорта в Киеве, который удалось собрать лишь за 1,5 месяца. Затем музыканты поехали на гастроли в Канаду и в США, а лето, как всегда, прошло в фестивальном движении. И вот теперь "Друга Рика" будто понизила свою течение во время акустического концерта во Львове. Это было нежно, романтично и невероятно красиво", - отмечают организаторы - концертное агентство BIGSHOW Agency.

Все места оперного театра были заняты поклонниками группы. Группа отыграла более чем двухчасовой концерт с симфоническим оркестром.

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Это не первый акустический концерт группы. В столице они уже выходили на сцену с симфоническим оркестром.

"Мы очень любим акустическое звучание. Такие выступления для нас - удовольствие. Это почти как слышать себя со стороны и одновременно быть частью события", - говорит Валерий Харчишин.

11 января во львовском "Кинодворце" прошел допремьерный показ романтично фантазийной ленты "Преданная" с участием съемочной группы и писательницы Софии Андрухович. Лента является экранизацией романа-бестселлера Софии Андрухович "Феликс Австрия" - лучшей книги 2014 по версии BBC Украина. 16 января лента выйдет в широкий прокат.

Также лидер группы "Друга Рика" добавил, что песня "Седьмой день" - особенная. Недавно вышел клип к композиции.

"Если верить статистике, ежегодно около 140 тысячам украинский диагностируют рак. Поэтому неудивительно, что так или иначе эта болезнь затрагивает почти каждую четвертую семью в Украине. К сожалению, я знаю, как важно бывает человеку принять такой диагноз, а тем более найти в себе силы для дальнейшей борьбы. Однако у меня есть и другие примеры - это моя подруга Янина Соколова, которая даже в самые темные времена не теряла надежды и жажды жизни. Я буду счастлив, если наш новый клип поможет кому-то пережить страшный миг и подарит надежду на счастье, несмотря ни на что бы не произошло. неудивительно, что Главную роль в новом видео исполнила сама Янина. Для нее история "Седьмого дня" - не просто очередная съемка, но и история личных переживаний", - отметил Валерий Харчишин.

Следующее выступление группы - большой концерт ко Дню Святого Валентина в Киеве 14 февраля.

11 января во львовском "Кинодворце" прошел допремьерный показ романтично фантазийной ленты "Преданная" с участием съемочной группы и писательницы Софии Андрухович. Лента является экранизацией романа-бестселлера Софии Андрухович "Феликс Австрия" - лучшей книги 2014 по версии BBC Украина. 16 января лента выйдет в широкий прокат.


10 февраля в

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11
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