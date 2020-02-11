"Друга река" сыграла акустический концерт во львовской опере

Фото: Ольга Васькив

Во Львовском национальном театре оперы и балета им. Соломии Крушельницкой 10 февраля состоялся концерт группы "Друга Рика". Концерт посвященный Дню влюбленных. Музыканты исполнили нежные и чувственные акустические версии песен с альбома "Пирамида" и любимые хиты группы с симфоническим оркестром.

Концерт состоял из композиций, сыгранных в акустической интерпретации. В то же время на сцене находились 16 музыкантов. Начали с самой известной песни последнего альбома - "Секрет".

"Друга Рика" неоднократно выступала в 2019 году перед своими фанами. Чего только стоит восьмитысячный концерт во Дворце Спорта в Киеве, который удалось собрать лишь за 1,5 месяца. Затем музыканты поехали на гастроли в Канаду и в США, а лето, как всегда, прошло в фестивальном движении. И вот теперь "Друга Рика" будто понизила свою течение во время акустического концерта во Львове. Это было нежно, романтично и невероятно красиво", - отмечают организаторы - концертное агентство BIGSHOW Agency.

Все места оперного театра были заняты поклонниками группы. Группа отыграла более чем двухчасовой концерт с симфоническим оркестром.

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Это не первый акустический концерт группы. В столице они уже выходили на сцену с симфоническим оркестром.

"Мы очень любим акустическое звучание. Такие выступления для нас - удовольствие. Это почти как слышать себя со стороны и одновременно быть частью события", - говорит Валерий Харчишин.

11 января во львовском "Кинодворце" прошел допремьерный показ романтично фантазийной ленты "Преданная" с участием съемочной группы и писательницы Софии Андрухович. Лента является экранизацией романа-бестселлера Софии Андрухович "Феликс Австрия" - лучшей книги 2014 по версии BBC Украина. 16 января лента выйдет в широкий прокат.

Также лидер группы "Друга Рика" добавил, что песня "Седьмой день" - особенная. Недавно вышел клип к композиции.

"Если верить статистике, ежегодно около 140 тысячам украинский диагностируют рак. Поэтому неудивительно, что так или иначе эта болезнь затрагивает почти каждую четвертую семью в Украине. К сожалению, я знаю, как важно бывает человеку принять такой диагноз, а тем более найти в себе силы для дальнейшей борьбы. Однако у меня есть и другие примеры - это моя подруга Янина Соколова, которая даже в самые темные времена не теряла надежды и жажды жизни. Я буду счастлив, если наш новый клип поможет кому-то пережить страшный миг и подарит надежду на счастье, несмотря ни на что бы не произошло. неудивительно, что Главную роль в новом видео исполнила сама Янина. Для нее история "Седьмого дня" - не просто очередная съемка, но и история личных переживаний", - отметил Валерий Харчишин.

Следующее выступление группы - большой концерт ко Дню Святого Валентина в Киеве 14 февраля.

11 января во львовском "Кинодворце" прошел допремьерный показ романтично фантазийной ленты "Преданная" с участием съемочной группы и писательницы Софии Андрухович. Лента является экранизацией романа-бестселлера Софии Андрухович "Феликс Австрия" - лучшей книги 2014 по версии BBC Украина. 16 января лента выйдет в широкий прокат.



10 февраля в