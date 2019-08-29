Драматический Саша Барон Коэн: Netflix опубликовал трейлер нового сериала

Саша Барон Коэн стал известным после роли казахского репортера в фильме "Борат". Фото: Reuters

Стриминговий сервис Netflix представил трейлер к своему новому сериалу "Шпион". Главную роль в нем исполнил британский комедийный актер Саша Барон Коэн. Это будет одна из немногих его драматических ролей.

В центре сюжета зрителям покажут историю о реальном израильском разведчике Эли Коэне. Всего выйдет шесть серии.

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Эли Коэн был сотрудником политической разведки Израиля "Моссад". Мужчина работал в Сирии в 1960-х. Он активно занимался разведывательной деятельностью, передавая стратегически важную информацию. В 1965 году Коэн был арестован и в феврале того же года приговорен к смертной казни через повешение. На родине он считается национальным героем.

Шоуранером сериала выступил Гидеон Рафф. Премьера состоится 6 сентября.

21 и 22 сентября американский актер Кристофер Ллойд, звезда фильма "Назад в будущее", впервые посетит Украину. Он станет хедлайнером Comic Con Ukraine 2019.