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воскресенье, 11 июля 2021 14:55

"Домашний досуг за год себя исчерпал" - в Киеве состоялся День Уличной Музыки
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10 июля состоялся фестиваль "День уличной музыки" в Киеве. Традиционно мероприятие проводили на Пейзажной аллее, однако на этот раз сцены разместили до Владимирской горки.

"Олеся Корженевская, наш продюсер, с Иреной Карпой поехали в Литву по приглашению Святослава Вакарчука, и оттуда они взяли эту модель, ежегодно в стране может происходить День Уличной Музыки" - рассказывает организатор фестиваля Анастасия Рожинская.

В Киеве прошёл День уличной музыки
Фото: Дмитрий Анохин
В Киеве прошёл День уличной музыки
В Киеве прошёл День уличной музыки
В Киеве прошёл День уличной музыки
В Киеве прошёл День уличной музыки

Первый День Уличной музыки в Киеве состоялся на Пейзажной аллее 16 мая 2014. В течение дня праздник музыки посетило около 5000 гостей, а на самом фестивале в Киеве выступило более 100 музыкантов. В том же году мероприятие поддержала певица Ирена Карпа, а Святослав Вакарчук с гитарным сопровождением Дениса Дудко (группа "Океан Эльзы" - gazeta.ua) 40 минут пел песни группы "The Beatles".

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Ежегодно количество городов, где проводят фестиваль, увеличивается, и в 2019 году достигло более 50 городов и поселков Украины.

БОЛЬШЕ В ВИДЕО:

На Дне Уличных Музыкантов может выступить любой желающий. За 6 лет фестиваля в Украине сыграли более 2000 профессиональных музыкантов, коллективов и любителей.

Автор: Дмитрий Анохин
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