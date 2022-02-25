"Должны были презентовать альбом, но сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону

Кто из знаменитостей записался в терроборону. Фото - Facebook

Вторые сутки в Украине идет полномасштабная война. Страна-оккупант Россия вторглась в суверенное государство Украины около 4 утра 24 февраля. Сейчас продолжаются бои в нескольких направлениях, в частности, бои за Киев. Участникам Территориальной обороны было выдано оружие, которое поможет остановить врага. Среди бойцов Терробороны есть и украинские знаменитости.

Gazeta.ua расскажет, кто из певцов, спортсменов, режиссеров и писателей пополнил ряды терробороны во время захватнической войны России против Украины.

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя одним из первых селебритис сообщил о том, что записывается в ряды Терробороны Киева. Сегодня, 25 февраля, артист записал видео в соцсетях. Он отметил, что планировал в этот день презентовать в студии новый альбом группы MLNL.

"Однако ситуация изменилась. Студии не работают, страна работает по-другому", - сказал Тополя, призывая слушать новый альбом "Антител". Судя по видео, в самооборону записались и другие участники группы.

Поэт, исполнитель Александр Положинский также записался в ряды Территориальной обороны. Об этом он написал в соцсетях еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В первый день войны России против Украины он написал стихотворение, в котором назвал Путина больным кордуплем.

Писатели братья Капрановы также заявили о том, что защищают Киев с оружием в руках.

"Ну что Киев не сдаем! Мы с Азовом!" – написали авторы.

Также в ряды вооруженных защитников Киева присоединился нардеп, историк, публицист Владимир Вятрович.

Он выложил фото с оружием и написал: "Нехай щастить".

Ранее в ряды Территориальной обороны записался младший брат мэра Киева, олимпийский чемпион, чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко.

"Пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создала столица — Киевский городской центр помощи участникам Антитеррористической операции".

А брат подал заявление и документы – присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева", – сообщил тогда Кличко-старший.

Режиссер, хозяйка Дикого театра Ярослава Кравченко узнала подписчиков, где может присоединиться к разливу коктейлей. Позднее Ярослава сообщила, что "бармены", включая ее, постарались на славу.

"Отчитываюсь. Три феи доставили 20 мешков шейкеров в духовные бары. Часть из них уже в коктейлях уехала защищать Киев. Девушки, не бегаю, но вы - мощь!" Отдельное спасибо барменам! Завтра продолжу координировать. Кто хочет присоединиться к производству, у кого есть авто. Напишите – найдется что делать!" – написала Кравченко.

Украинские художники поддержали ВСУ. В сети опубликовали сообщения, в которых высказались о втором дне полномасштабной войны в Украине. В постах пишут об отношении к решениям международных политиков и выражают благодарность украинским военным.