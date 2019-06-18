До "Голодных игор" выйдет приквел

Американская писательница Сьюзен Коллинз анонсировала выход новой части в трилогии "Голодные игры". Публикация приквела запланирована на 19 мая 2020 года.

Действие романа будет происходить за 64 года до событий "Голодных игр", сообщает Associated Press.

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"С этой книгой я хочу открыть истинную природу и сущность, кто мы такие и на что готовы пойти ради выживания. Период восстановления через 10 лет после войны, обычно называемый "темными временами", когда Панем пытается снова стать на ноги - дает героям благодатную почву для решения этих вопросов и определения их взглядов на человечество", - рассказала Коллинз.

Название новой книге еще не дали.

Трилогия "Голодные игры" вышла в 2008-2010 годах тиражом в 100 млн экземпляров. Была переведена на 50 языков. Она легла в основу серии фильмов.

Действие "Голодных игр" разворачивается в постапокалиптическом государстве Панем, жители которого страдают от диктатуры столичной власти. Ежегодно выбранные жребием дети Панема должны участвовать в телевизионной передаче "Голодные игры" - победителем становится тот, кто остается в живых. В финальной части истории герои устраивают революцию и борются против деспотических правителей.