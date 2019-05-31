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пятница, 31 мая 2019 15:42

Днепровский театр имени Шевченко впервые выступил в Канаде

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Театральный коллектив Днепровского академического музыкально-драматического театра им. Шевченко поставил сразу 3 представления в первый день своего творческого визита в город Торонто (Онтарио, Канада).

Первыми оценили игру актеров ученики школы Святого Йософата (Saint Josaphat's Ukrainian Catholic Cathedral). Днепряне показали детям свою известную сказку "Коза-Дереза". Хотя сказка и детская, но с мощным "взрослым" акцентом, объясняют актеры.

"Здесь философия которая: когда ты нечестно захватил чужую территорию, когда ты лезешь не в свой дом, когда ты поступаешь аморально, некрасиво, это всем понятно, даже маленьким детям. И она писалась мной, когда Россия якобы попросила "арендовать" у нас Крым для флота. А в сказке Коза говорит: "Поживу у вас где-то в стороне до 3000-го года". Сказка актуальна как никогда ", - рассказала Лидия Кушкова-Шевченко, народная артистка Украины, режиссер спектакля.

 
Визит театра из Украины вызвал большой ажиотаж. Чтобы все желающие смогли посмотреть спектакль - пришлось ставить ее в спортивном зале.

"Мы можем выступать и на небольших сценах, и в больших залах. А сегодня особые ощущения, потому что это первое представление в Канаде. И нам очень приятно, что мы нашли с нашими маленькими зрителями общий язык, создали с ними совместное биоэнергетическое поле. Это очень впечатляет ", - отметил актер Виктор Гунькин, народный артист Украины.
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