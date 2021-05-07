Для коров устроили концерт

В Дании фермеры устраивают концерты для своих коров. Они убеждены, что прослушивание классической музыки идет животным на пользу и помогает им снять стресс.

С ноября 2020 в селе Лунд, недалеко от Копенгагена, ученики Скандинавской школы виолончели под руководством Джейкоба Шоу еженедельно играют музыкальные концерты для коров. Они проходят на ферме Могенс и Луизы Хогар, где живут 60 коров.

Кроме того, владельцы фермы установили там бумбокс и периодически включают животным классические композиции в те дни, когда концертов нет.



Джейкоб Шоу рассказал фермерам, в Японии коровам также включают классическую музыку, чтобы сделать их мясо более нежным.

Автор: The New York Times В Дании фермеры устраивают концерты для своих коров, чтобы помочь животным избавиться от стресса.

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Музыка влияет на мозг и делает человека умнее. Этот вывод сделали ученые Американского сообщества нейронаук.