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пятница, 08 ноября 2019 21:45

Disney номинировал актеров фильма "Мстители: Финал" на "Оскар"

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Автор: IMDb / Marvel Studios
  Роберт Дауни-младший может получить "Оскар" за роль Железного человека.
Роберт Дауни-младший может получить "Оскар" за роль Железного человека.

Американская студия Disney представила список актеров фильма "Мстители: Финал" по комиксам Marvel претендующих на премию "Оскар". Все они заявлены в номинациях "Лучший актер второго плана" и "Лучшая актриса второго плана".

Роберт Дауни-младший может получить статуэтку за роль Железного человека. В октябре поклонники актера возмутились, что Disney не выдвинул его в категории "Лучшая мужская роль".

"Действительно, был разговор на эту тему (выдвинуть актера на "Оскар" в главной номинации). Но я попросил: "Давайте не будем", — сказал Дауни-младший в интервью радиоведущему Говарду Стерну.

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В списке также:

Крис Эванс — Капитан Америка
Марк Руффало — Халк
Крис Хемсворт — Тор
Джереми Реннер — Сокол
Джош Бролин — Танос
Пол Радд — Человек-муравей
Бри Ларсон — Капитан Марвел
Скарлетт Йоханссон — Черная вдова
Гвинет Пэлтроу — Пеппер Поттс
Зои Салдана — Гамора
Карен Гиллан — Небула
Дон Чидл — Железный Патриот

Официально всех претендентов объявят 13 января 2020-го. Церемония награждения состоится 9 февраля.

Американские студии Sony и Netflix назвали претендентов на премию "Оскар-2020" за лучшую мужскую роль. Леонардо Ди Каприо может получить статуэтку за участие в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Брэд Питт попал в номинацию "Лучшая роль второго плана" благодаря этой же ленте.

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