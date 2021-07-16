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Дикий театр покажет спектакль по роману Любки

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Автор: facebook.com
  "Дикий театр" презентует приключенческую комедию под открытым небом "Карбид". Постановку создали по одноименному роману Андрея Любки 2015 года
"Дикий театр" презентует приключенческую комедию под открытым небом "Карбид". Постановку создали по одноименному роману Андрея Любки 2015 года

Столичный "Дикий театр" представит спектакль "Карбид" по мотивам одноименного романа писателя Андрея Любки. Премьера состоится 18-19 июля.

Главный герой Тис - учитель истории в закарпатском поселке. После падения в открытый канализационный люк ему приходит идея, как объединить Украину и Европейский Союз. Для этого хочет построить тоннель и провести на Запад всех украинцев. Верит, что тогда ЕС ничего не останется, как принять нашу страну в свой состав.

Тис идет с этим планом к местным бизнесменам-контрабандистам. Им идея нравится, но не из патриотических соображений. Чтобы начать строительство, также нужно договориться с местной администрацией. Дает согласие на строительные работы, но под видом сооружения фонтана к независимости Украины. У всех участников замысла есть свои интересы, и впоследствии Тис становится неудобным, по сюжету.

Режиссер постановки - Алексей Доричевский, художница - Олеся Головач, продюсер - Алексей Жмурко.

Впервые в своей истории "Дикий театр" провел кастинг онлайн. Спектакль имеет два актерских состава. Главную роль играют Олег Головко и Дмитрий Завадский.

Показы приключенческой комедии пройдут под открытым небом в художественном пространстве Курени 18 и 19 июля в 20:00.

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"Когда Украина восстала и кровью заплатила за свой европейский выбор, Европа снова сделала вид, что ничего не заметила. Тогда на сцене и появился Карбид - этот сорвиголова и идеалист, патриот-неудачник и такой же изобретатель, который решил копать в желанный Евросоюз тоннель.

"Карбид" - это роман о контрабанде. О контрабанде целой страны с ее многомиллионным населением. Как и о ста других способах снова потерпеть поражение.

Вот уже пять лет остается моей самой популярной книгой. Постоянно находит себе новых читателей, его дальше переводят за рубежом и хотят сделать фильмом", - говорит Андрей Любка.

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