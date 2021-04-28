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среда, 28 апреля 2021 00:45

Ди Каприо снимет ремейк оскароносного фильма

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Компания Леонардо Ди Каприо Appian Way купила права на создание ремейка фильма Томаса Винтерберга "Еще по одной". Получил "Оскар" в номинации "лучший фильм на иностранном языке". Главную роль воплотил Мадс Миккельсен.

Ди Каприо выступит продюсером, а также сыграет главную роль в ремейке.

Права на фильм также пытались приобрести Джейк Джилленхол и Элизабет Бэнкс. Однако Винтерберг предпочел Ди Каприо, поскольку хотел увидеть его в образе человека, который переживает уязвимость и кризис среднего возраста.

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Автор: AP; Samuel Goldwyn Films
  Леонардо ДиКаприо снимет и сыграет главную роль в ремейке оскароносного фильма "Еще по одной".
Леонардо ДиКаприо снимет и сыграет главную роль в ремейке оскароносного фильма "Еще по одной".

По сюжету "Еще по одной", четыре друга-преподавателя решают провести эксперимент: пить каждый день. По их мнению, так человек может продуктивно работать и выполнять все свои повседневные дела. Режиссер - Томас Винтенберг, соавтор "Догмы 95".

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