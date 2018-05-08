Дэвид Линч покажет эротические фото

Фото: Vice

Американский кинорежиссер и фотограф Дэвид Линч издаст книгу эротической фотографии.

Книга под названием Nudes будет состоять из 124 цветных и черно-белых фотографий, пишет Vice.

"Мне нравится фотографировать обнаженных женщин. Безграничное многообразие человеческих тел меня захватывает", - рассказывает режиссер.

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В последние месяцы Дэвид Линч работал над различными проектами, среди которых - лайн-ап арт-проект "Фестиваль разрушений" и плей-лист музыки, которая вдохновляла режиссера при создании телевизионного фильма "Tвин Пикс".

Известно, что книга появится на полках магазинов 12 июня и будет стоить 65 долларов.

Бразильский фотограф Патрик Струйс создал серию снимков "Порнопортреты", на которых продемонстрировал людей во время просмотра фильмов для взрослых.