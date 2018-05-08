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вторник, 08 мая 2018 17:52

Дэвид Линч покажет эротические фото
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Фотограф Дэвид Линч издаст книгу эротической фотографии
Фото: Vice
Фотограф Дэвид Линч издаст книгу эротической фотографии
Фотограф Дэвид Линч издаст книгу эротической фотографии
Фотограф Дэвид Линч издаст книгу эротической фотографии
Фотограф Дэвид Линч издаст книгу эротической фотографии

Американский кинорежиссер и фотограф Дэвид Линч издаст книгу эротической фотографии.

Книга под названием Nudes будет состоять из 124 цветных и черно-белых фотографий, пишет Vice.

"Мне нравится фотографировать обнаженных женщин. Безграничное многообразие человеческих тел меня захватывает", - рассказывает режиссер.

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В последние месяцы Дэвид Линч работал над различными проектами, среди которых - лайн-ап арт-проект "Фестиваль разрушений" и плей-лист музыки, которая вдохновляла режиссера при создании телевизионного фильма "Tвин Пикс".

Известно, что книга появится на полках магазинов 12 июня и будет стоить 65 долларов.

Бразильский фотограф Патрик Струйс создал серию снимков "Порнопортреты", на которых продемонстрировал людей во время просмотра фильмов для взрослых.

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