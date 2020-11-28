Дэвид Линч организует онлайн концерт с участием Стинга и Кэти Перри

Режиссер Дэвид Линч известен увлечением трансцендентальной медитацией. Во время концерта американские звезды расскажут о ее пользе и будут собирать пожертвования врачам и ветеранам. Фото: Dazed

Американский режиссер Дэвид Линч устраивает онлайн концерт "Медитируй, Америка". Участвуют исполнители Стинг, Элвис Костелло, Kesha, Кэти Перри, Анжелика Киджи и актер Хью Джекман. Также будет выступать Бруклинский хор молодежи.

Бесплатное мероприятие устраивает фонд режиссера. Можно сделать пожертвование медицинским работникам и их близким, которые находятся в группе риска из-за пандемии коронавируса, а также ветеранам с проблемами психического здоровья.

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Линч известен увлечением трансцендентальной медитацией. Практикует с 1973-го, посвятил индус Махариши Махеш Йоги. Линч вкладывает деньги в строительство центров медитации и стипендий для студентов. Суммарно потратил более $ 400 000. В 2006 году выпустил книгу "Поймать большую рыбу", описал собственный опыт трансцендентальной медитации.

2019-го Дэвид Линч получил почетный "Оскар" за вклад в кинематограф, за сериал "Твин Пикс" и фильм "Малголанд Драйв". "У вас очень интересный вкус", - сказал режиссер, получив награду.