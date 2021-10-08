Дерзкая Злата Огневич в новом клипе изгибалась на мокром полу

Исполнительница Злата Огневич выпустила песню "Клинок" и видеоработу к ней. Звезда показала себя в новом дерзком образе.

Автором музыки и слов сингла выступила сама артистка. Саундпродюсером является Morphom, с которым Огневич неоднократно работала.

"Эта песня - мой личный манифест. В современном мире отношения превратились в поп-корн, люди перестали ценить искренность, близость и важность своего партнера. Так часто слышу о знакомствах на одну ночь, разбитых сердцах и пустых надежд. Я продолжаю верить, что мы способны услышать голос сердца своего человека и ответить на его призыв", - отметила певица.

Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Реализовала живое выступление режиссер Елена Захарчук. Съемочная команда потратила около тонны воды во время съемок.

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"Во время съемок я 12 часов была в холодной воде, но при этом на площадке была просто огненная атмосфера. В клипе использовались такие символы, как огонь, вода и клетка с цепями, в какой не находит себе места моя душа и хочет вырваться наружу", - прокомментировала исполнительница.

Певица и героиня второго сезона "Холостячки" 35-летняя Злата Огневич порадовала фанов соблазнительным роликом. Звезда сексуально изгибалась в черном боди и бежевом тренче. Образ дополнила массивным ожерельем и туфлями на каблуках. Таким тизером исполнительница анонсировала презентацию клипа на композицию "Клинок".