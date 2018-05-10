Депортация крымских татар началась в три часа утра

 
Ексклюзивы
1/5
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2655
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14 Просмотров: 48887
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1395
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3150
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 6831
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 1908
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1125
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7 Просмотров: 7227
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11475
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2151
Фото
Все фото
16
13
4
31
16
США времен Великой депрессии: показали фотографии, запрещенные цензурой
США времен Великой депрессии: показали фотографии, запрещенные цензурой
Кропивницкий оставил юридический факультет ради театра
Кропивницкий оставил юридический факультет ради театра
В центре столицы затопило офис &quot;Бумбокса&quot;
В центре столицы затопило офис "Бумбокса"
Сказочные квесты, тонны литературы и Ульяна Супрун: во Львове стартовал Детский форум
Сказочные квесты, тонны литературы и Ульяна Супрун: во Львове стартовал Детский форум
Художник дополняет шедевры живописи бургерами и колой
Художник дополняет шедевры живописи бургерами и колой
Видео
Все видео
Меловин исполнил конкурсную песню посреди улицы
Меловин исполнил конкурсную песню посреди улицы
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Открытие Евровидения-2018 (онлайн-трансляция)
Открытие Евровидения-2018 (онлайн-трансляция)
"Нас не сломать и даже не убить": рок-группа записала гимн украинским воинам
"Нас не сломать и даже не убить": рок-группа записала гимн украинским воинам
Вспомнить все: как Украина покоряет Евровидение
Вспомнить все: как Украина покоряет Евровидение
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11475
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2151
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 7020
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6570
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2151
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 мая 2018
Просмотров: 450
Бути і хотіти
Довго дбаєш про те, ким бути. І от стаєш більш-менш таким, яким хотів. А потім намагаєшся згадати, ким же ти був до того. Й підозрюєш, що був кимось ...
пятница, 11 мая 2018 08:20

Депортация крымских татар началась в три часа утра

  Комментировать
Депортация крымских татар началась в три часа утра
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ Фото: художник Рустем Еминов

11 мая 1944 года государственный комитет обороны СССР принял историческое постановление № 5859 о выселении крымских татар из Крымской АССР в Узбекскую СРС.

Советские карательные органы начали подготовку масштабной операции по выселению крымскотатарского населения с полуострова еще задолго до принятия решения высшим военно-политическим руководством о ее проведении. Основанием для депортации в документе указывалось: "В период Отечественной войны многие крымские татары изменили Родине, дезертировали из частей Красной армии, оборонявших Крым, и переходили на сторону противника, вступали в сформированные немцами добровольческие татарские воинские части, боровшиеся против Красной армии...". К 1 июня 1944 года крымские татары получали статус "спецпоселенцев".

18 мая нарком НКВД Берия отчитывался Сталину и Молотову о начале депортации крымских татар: для загрузки в эшелоны подготовили 90 тыс. Человек, из которых 48 тыс. Отправили на восток. На следующий день по всему полуострова 136 тыс. 412 человек депортировали человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Черный рассвет" и "Поезда смерти" - картины памяти жертв депортации крымских татар

18 мая 1944 в 3 часа утра силами НКВД началась депортация крымских татар с родины. В этот день в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано более 180 000 человек.

Депортированным отводили от нескольких минут до получаса на сборы, после чего их на грузовиках транспортировали к железнодорожным станциям. Оттуда эшелоны с ними отправляли в места ссылки. По воспоминаниям очевидцев, тех, кто сопротивлялся или не мог идти, часто расстреливали на месте. В дороге ссыльных кормили редко и часто солёной пищей, после которой хотелось пить. В некоторых эшелонах ссыльные получили еду первый и последний раз на второй неделе пути. Умерших хоронили наспех рядом с железнодорожным полотном или не прятали вообще.

В телеграмме НКВД на имя Сталина говорилось, что было выселено 183 155 человек. По официальным данным депортировали 183144 тысяч крымских татар, за татарскими источникам - 228 500 Значительное количество депортированных умерла от голода и болезней в первую же зиму 1944-45 годов. В карательной операции участвовали 32 000 сотрудников НКВД.

Большую часть депортированных направили на спецпоселение в Узбекистан, часть - в ГУЛАГ, а еще часть - для пополнения спецконтингента для Московского угольного бассейна. Депортация была одним из средств "детатаризации" Крыма. В 1989 году Верховный Совет СССР осудил депортацию крымских татар и признала ее незаконной и преступной.

225 000 крымских татар выселили с полуострова в 1944 году, по данным Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи. Из них за первые 1,5 года спустя умерли около 110 тыс. В карательной операции участвовали 32 тыс. Сотрудников НКВД. 260000 крымских татар жили в Крыму в 2013 году. Это - около 12% населения полуострова.

Автор: Ольга Васьків
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депортация крымских татар началась в три часа утра». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Депортация крымских татар началась в три часа утра

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 3 Просмотров: 125492
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 105161
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 Просмотров: 95815
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 2 Просмотров: 83171
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
 14 Просмотров: 48887
Культура
Виталий Козловский прокомментировал свое выступление в Москве 9 мая
Виталий Козловский прокомментировал свое выступление в Москве 9 мая 2 Просмотров: 1818
Стало известно, когда Melovin "зажжет" в финале Евровидения-2018
Стало известно, когда Melovin "зажжет" в финале Евровидения-2018 Просмотров: 882
"Ну ладно, ваш Меловин - крут" - реакция соцсетей на выступление украинца
"Ну ладно, ваш Меловин - крут" - реакция соцсетей на выступление украинца
6
 Просмотров: 2061
Евровидение-2018: стали известны победители второго полуфинала
Евровидение-2018: стали известны победители второго полуфинала Просмотров: 1512
США времен Великой депрессии: показали фотографии, запрещенные цензурой
США времен Великой депрессии: показали фотографии, запрещенные цензурой
16
 Просмотров: 4356
Больше всего комментируют
14
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
12
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
11
Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
6
Украинские издания попадут под санкции за трансляцию военных парадов с ДНР и Москвы - Турчинов
Голосов: 1329
Голосование Премьеру какого украинского фильма Вы ожидаете больше всего?
  • "Когда падают деревья" (реж. Марыся Никитюк)
  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua