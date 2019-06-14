День отца: подборка фильмов о папах и детях

Фильмы об отцах. Фото: из открытых источников

В Украине в 2019 году появился новый государственный праздник – День отца. Начиная с 2019 года, он будет отмечаться в третье воскресенье июня. В нынешнем году эта дата приходится на 16 июня.

Предлагаем вашему вниманию подборку фильмов. где главные герои - папы.

"2+1"

Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребёнка.

"Армагеддон"

Семейная драма дочери и отца – нефтяного буровика развиваются на фоне глобальной катастрофы – к земле летит огромный метеорит. До рокового столкновения остаются считанные дни. Наступает Армагеддон, трагический финал мировой истории. На метеорит высаживается группа буровиков во главе с Гарри, там же и возлюбленный его дочери.

"В погоне за счастьем"

Невероятно трогательная и мотивирующая история жизни и взаимоотношений отца и сына – Криса Гарднера и его пятилетний сын Кристофер.

"Отец невесты"

Выдать дочку замуж – нелегкая задача для каждого папы. Эта комедия поднимет настроение всей семье и научит на чужом примере, как важно принимать выбор своих детей.

"Неспящие в Сиэтле"

Романтическая и невероятно трогательная история мальчика Джоны и его папы Сэма.

Сериал "Годы и годы" ( "Years and Years") стартовал в Великобритании на BBC One 14 мая. В нем рассказывается о жизни британской семьи среднего класса в 2019-2034 гг .. Не обошел мини-сериал вниманием и Украину.