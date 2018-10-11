Даша Астафьева показала соблазнительные танцы в новой украинской комедии

Певица Даша Астафьева сыграла в украинской комедии Фото: Tv.ua

Создатели фильма "Продюсер" объявили о завершении съемок комедии Сергея Вэйна. По этому случаю в сети появился первый тизер картины в стиле роуд-муви.

В динамическом ролике продолжительностью не более минуты упакован зажигательный танец от Даши Астафьевой, гонки на "четком" кабриолете Васи Кота и перформанс Павла Зиброва с ружьем и ножом.

В центре сюжета "Продюсер" - самоуверенный и самовлюбленный кинопродюсер, которому успех ударил в голову. На вечеринки он тратит все деньги, заработанные за прошлый фильм и даже те, что уже выделены на следующий. Наконец приходит дедлайн. Новые съемки начинаются уже завтра, а платить за них нечем. Продюсер должен найти кучу денег и собственноручно доставить их на съемочную площадку за городом.

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В комедии сыграли Алексей Дурнев, Даша Астафьева, Michelle Andrade, Василий Кот, Слава Каминская, Павел Зибров и другие.

На широкие экраны "Продюсер" выйдет 14 февраля 2019.

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