Даша Астафьева показала соблазнительные танцы в новой украинской комедии

 
Ексклюзивы
1/5
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 711
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 477
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3330
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 675
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2601
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1881
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 495
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1269
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2457
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 378
Фото
Все фото
23
4
20
14
7
Секс-символ получила звание лучшей артистки года
Секс-символ получила звание лучшей артистки года
Лучше бы Позняки отремонтировали - на станции метро Осокорки рисуют мурал
Лучше бы Позняки отремонтировали - на станции метро Осокорки рисуют мурал
Как скульптор превращает конструктор Lego в искусство
Как скульптор превращает конструктор Lego в искусство
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
Стартуют съемки нового сказочного сериала &quot;Хроники Нарнии&quot;
Стартуют съемки нового сказочного сериала "Хроники Нарнии"
Видео
Все видео
Даша Астафьева показала соблазнительные танцы в новой украинской комедии
Даша Астафьева показала соблазнительные танцы в новой украинской комедии
"Кладбище домашних животных": вышел первый трейлер
"Кладбище домашних животных": вышел первый трейлер
Tayanna вернула лето в сочном клипе
Tayanna вернула лето в сочном клипе
Как Леди Гага показала любовь: обзор фильма "Рождение звезды"
Как Леди Гага показала любовь: обзор фильма "Рождение звезды"
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2601
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2457
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1449
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5499
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1872
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
четверг, 11 октября 2018 13:00

Даша Астафьева показала соблазнительные танцы в новой украинской комедии

  Комментировать
Даша Астафьева показала соблазнительные танцы в новой украинской комедии
Певица Даша Астафьева сыграла в украинской комедии Фото: Tv.ua

Создатели фильма "Продюсер" объявили о завершении съемок комедии Сергея Вэйна. По этому случаю в сети появился первый тизер картины в стиле роуд-муви.

В динамическом ролике продолжительностью не более минуты упакован зажигательный танец от Даши Астафьевой, гонки на "четком" кабриолете Васи Кота и перформанс Павла Зиброва с ружьем и ножом.

В центре сюжета "Продюсер" - самоуверенный и самовлюбленный кинопродюсер, которому успех ударил в голову. На вечеринки он тратит все деньги, заработанные за прошлый фильм и даже те, что уже выделены на следующий. Наконец приходит дедлайн. Новые съемки начинаются уже завтра, а платить за них нечем. Продюсер должен найти кучу денег и собственноручно доставить их на съемочную площадку за городом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стриптиз библиотекарши и женщины Винника: обзор фильма "Бешеная свадьба"

В комедии сыграли Алексей Дурнев, Даша Астафьева, Michelle Andrade, Василий Кот, Слава Каминская, Павел Зибров и другие.

На широкие экраны "Продюсер" выйдет 14 февраля 2019.

11 октября в прокат выйдет американская музыкальная драма "Рождение звезды" режиссера Брэдли Купера. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Даша Астафьева показала соблазнительные танцы в новой украинской комедии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

"Это было трудно": космонавты побили очередной рекорд

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 228285
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 1 Просмотров: 216359
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 147597
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 126870
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 108356
Культура
"Кладбище домашних животных": вышел первый трейлер
"Кладбище домашних животных": вышел первый трейлер
 Просмотров: 351
Гленн Хьюз исполнит песни из экспериментальных альбомов Deep Purple
Гленн Хьюз исполнит песни из экспериментальных альбомов Deep Purple
 Просмотров: 81
Tayanna вернула лето в сочном клипе
Tayanna вернула лето в сочном клипе
 Просмотров: 207
Секс-символ получила звание лучшей артистки года
Секс-символ получила звание лучшей артистки года
23
 Просмотров: 3870
Украинский писатель рассказал, сколько зарабатывает
Украинский писатель рассказал, сколько зарабатывает Просмотров: 225
Больше всего комментируют
16
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
11
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
7
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
4
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
3
"Говорить можно только завтра" - УПЦ КП отрицает новость о предоставлении Украине томоса
Голосов: 1394
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua