Данилко считает, что Melovin сможет попасть в топ-10 Евровидения

MELOVIN "заткнул рты всем, кто его обижал". Фото: Стрин с видео

Melovin, который представляет на Евровидении 2018 Украину, во втором полуфинале "заткнул рты всем, кто его обижал".

В финал артист прошел абсолютно заслуженно и имеет шанс попасть в топ-10 конкурса. Так думает украинский композитор и шоумен, член жюри Национального отбора на Евровидение Андрей Данилко, пишут "Вести".

"Не зря на отборочных я рвал себя на немецкий флаг и был единственным, кто за него тогда заступался. На мой взгляд, второй полуфинал был сильнее, чем первый. Стильное выступление для меня, спокойный и уверенный - Саша Рыбак. А эмоциональное и яркое выступление в Melovinа. Я за него очень рад", - отметил он.

Главным преимуществом украинца Данилко назвал уникальность среди других артистов.

"В Melovinа на этом конкурсе свое, абсолютно ни на кого не похожее лицо. Никакие бейонси-шмонси, как у других. Думаю, что у него есть все шансы попасть в топ-10, несмотря на то, что букмекеры очень низко его оценивали", - добавил шоумен.

Вспомнил артист еще об одном украинце - певце Alekseev, который в этом году на Евровидении представлял Беларусь, однако не прошел в финал.

"Никита Алексеев не попал в финал, наверное, потому что он очень сильно нервничал. Это было видно - у него даже руки дрожали. А Евровидение - это большое испытание, и здесь нужно быть бойцом".

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При этом шоумен вспомнил хейтеров, которые облили Melovinа волной критики по завершении финала Нацотбора.

"И здесь нужно отдать должное Melovinу, который держит удар, потому что он битый-перебитый. Своим выступлением он заткнул рот тем людям, которые его обижали во время нацотбора и после победы".

Во время жеребьевки ночью 11 мая определился порядок выступления финалистов международного музыкального конкурса Евровидение 2018. Участник от Украины - Melovin - выступит первым. Претенденты тянули жребий, определивший, в какой половине гранд-финала они выйдут на сцену.