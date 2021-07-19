"Чудесный мандарин, даже в Европе не каждый оркестр осмелится играть" - Как прошёл концерт симфонического оркестра в Киеве

18 июля в летнем театре "Мушля" в Мариинском парке Kyiv Symphony Orchestra при поддержке благотворительного фонда "Открытая музыка города" презентовали концертную программу ДЕБЮССИ / СТРАВИНСКИЙ / БАРТОК.

Фото: Дмитрий Анохин

Более 60 музыкантов, среди которых: струнная группа (скрипки, виолончели), деревянно-духовая секция, медная секция (трубы, тромбоны, туба и валторны) и ударная секция.

Под руководством молодых талантливых дирижеров из шести стран: Канады, Израиля, Молдовы, Бельгии, Колумбии и Коста-Рики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Композитор дал последний концерт

"Данный проект организовал Луиджи Гаджеро (главный дирижер Kyiv Symphony Orchestra - gazeta.ua) и Киевский симфонический оркестр. Я знаю Луиджи несколько лет, поэтому когда я узнала что есть возможность принять участие в этом концерте, то сразу подала свою заявку", - говорит дирижер Кристина Ищенко.

БОЛЬШЕ В ВИДЕО:

Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе умер год назад. Ему был 91 год. В основном писал музыку для кинематографа и телевидения. Двукратный лауреат премии Оскар 2007 года и 2016-го.