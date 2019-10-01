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вторник, 01 октября 2019 17:40

Что предлагает посетителям "не академический" литературный фестиваль "Фронтера"

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  "Фронтера" состоится 4-6 октября в Луцке
"Фронтера" состоится 4-6 октября в Луцке

4-6 октября в Луцке состоится II Международный литературный фестиваль "Фронтера".

О литературе в аспекте феномена пограничья разговаривать писатели, культурные менеджеры, переводчики. На фестивале будут читать, дискутировать, представят свои новые книги: Сергей Жадан, Андрей Любка, Макс Кидрук, Екатерина Калитко, Юрий Издрик, Алексанр Бойченко, Ирина Целик, Артем Чех, Олеся Яремчук, Остап Сливинский. Из Беларуси приедет Андрей Хаданович, Польши - Мачей Роберт Конрад Янчур.

Музыкальную часть "Фронтера" представят группа "Линия Маннергейма", певица из Беларуси PALINA, проект Марьяны Савки, Юрия Романова и Сергея Гурина (трио "Марьяничи") "Говори со мной".

На молодежной и детской сценах с участниками общаться Украинская автора Настя Никулина, Наталья Матолинец, Ольга Куприян. Каждая презентация молодежной сцены предусматривает уникальный формат.

Мероприятия детской сцены - это преимущественно майстерка по лепке, актерского мастерства, создания сказочных персонажей, открыток, чтения и забавы с писателями, рассчитаны на детей дошкольного и младшего школьного возраста.

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Вход на события молодежной и детской сцены - свободный.

Мероприятия фестиваля будут проходить в разных историко-культурных локациях города и интересных заведениях, что позволит не только углубиться в литературу, но и познакомиться с Луцком.

"Фронтера" - "не академический" фестиваль. Посетители смогут открыть для себя новые места, а благодаря созданной сети своих партнеров воспользоваться скидками в дружеских кафе.

Билеты можно приобрести онлайн. При предъявлении пенсионного удостоверения или удостоверения участника боевых действий, или ученического билета - вход свободный.

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