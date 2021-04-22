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четверг, 22 апреля 2021 16:56

Что ожидать от Вакарчука

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Что ожидать от Вакарчука
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил авторский музыкальный проект "Оранжерея". Фото: facebook.com

Уход Святослава Вакарчука из политики не изменит отношение аудитории к музыканту.

Так считает музыкальный критик Фил Пухарев. Рассказал журналу "Країна" о самых заметных альбомах, вышедших в начале года.

"Возможно, был эмоциональный осадок, момент "зрады". Но люди продолжат ходить на концерты. А в творчестве - сознательно или нет - Вакарчук отходит от стадионных масштабов и пафосной эстетики. Обращается к аудитории, которая будет с ним однозначно и не предаст ни при каких обстоятельствах".

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По мнению Пухарева, ничего кардинально нового от певца ожидать не стоит.

"Третий авторский проект "Оранжерея" - это "Океан Эльзы" в лайт-версии. Нет стадионного рок-пафоса, громких лозунгов. Вместо этого исключительно любовная лирика в легком, мягком акустическом звучании. Без намеков на социальные и политические проблемы. Звучит просто, но искренне и органично.

Альбом не выдающийся, но и не повторение той самой песни, как в предыдущем. Тогда было впечатление, что Вакарчук списался, зашел в тупик. Музыкант сам себя загнал в шаблоны, самоповторы. Возможно, это была одна из причин того, что пошел в политику. Нужен был перерыв, чтобы перезагрузиться, вернуться и попробовать что-то другое.

Сейчас Святослав работает над полноценным альбомом ОЭ. Говорит о каких-то радикальных изменениях в звучании, что это будет неожиданно для группы".

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Изюминкой "Оранжереи" критик называет певицу Виталину Мусиенко, которая приняла участие в записи пластинки.

"Добавила лирического настроения. Ее нежный вокал приятно контрастирует с хрипловатым голосом фронтмена. Вакарчук всегда четко ассоциировался с романтическим героем-мужчиной, который страдает и делится переживаниями. Здесь неожиданно звучит женский образ. Понимаешь: эти тексты без привязки к гендеру может исполнять кто угодно", - говорит Фил Пухарев.

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 22 апреля.

Святослав Вакарчук посвятил третий сольный альбом отцу, физику и бывшему министру образования и науки Ивану Вакарчуку, который умер в 2020-м в 73 года. Презентовал "Оранжерею" в день его рождения, 6 марта. К записи присоединились еще трое участников группы "Океан Эльзы" и приглашенные музыканты. Пластинка содержит 12 песен. Записывали без предварительных репетиций.

"Ребята предложили создавать музыку на ходу, по живому. Появились неожиданные решения. В последний год энергию получаем не на больших аренах, а в уютном кругу близких. Представили, что мы акустическая группа на Крещатике или львовской улице. Нет присущего "Океану Эльзы" рок-н-ролла. Но есть мощный внутренний драйв. Я здесь свободен - никак ограничиваю себя. Могу сделать композицию без гитар, без барабанов или с другим голосом - второй вокалисткой проекта Виталиной Мусиенко", - говорит Вакарчук.

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  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
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