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пятница, 19 марта 2021 14:41

Человек от спокойной жизни жиреет сердцем и теряет талию - самые меткие цитаты Лины Костенко

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Человек от спокойной жизни жиреет сердцем и теряет талию - самые меткие цитаты Лины Костенко
19 марта Лина Костенко отмечает 91-летие. Фото: zhytomyr.tv

Сегодня, 19 марта, украинская писательница Лина Костенко отмечает 91-летие. Она одна из самых известных женщин современной Украины. Является автором более 15 поэтических сборников. За исторический роман в стихах "Маруся Чурай" ее наградили Государственной премией им. Тараса Шевченко.

Gazeta.ua собрала самые острые цитаты Лины Костенко, которые не теряют актуальности.

Единственный, кто не устает - время. А мы - живые, нам надо спешить.

Отвратительная вещь - наша терпеливость. Наша привычка отказывать себе во всем. Так все может отказаться от нас.

Людям не только заложило уши - людям заложило души

А вы думали, что Украина так просто. Украина - это супер. Украина - это эксклюзив. По ней прошли все катки истории. На ней отработаны все виды испытаний. Она закаленная высокой закалкой. В условиях современного мира ей нет цены.

Хлопотное дело - жить без баталий. Человек от спокойной жизни жиреет сердцем и теряет талию.

Трудно любить умную женщину. Всегда боишься упасть в ее глазах. Женщина теряет на интеллекте, только когда она любима. Так что желательно поддерживать в ней это состояние.

И что интересно - сердце у колибри почти втрое больше, чем желудок. Вот если бы так у людей.

Я всех люблю, если б не мешали.

Да, государство - это я, а не то, что они с ним сделали. И если бы каждый осознал, что государство - это он, то до сих пор у нас уже было бы достойное государство.

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Люди требуют правды - им сервируют ложь.

Лина Костенко родилась 19 марта 1930 года. Близкие писательницы называют Костенко железной женщиной. Она всегда писала, что хотела. Говорила, что думала, а не подстраиваясь под обстоятельства. Это она унаследовала от бабушки, которая учила внучку любить свободу и быть честной. Поэтому в то время, когда коллеги-писатели боялись репрессий и молчали, Костенко открыто критиковала власть.

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19
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