"Человечная война" - российский пропагандистский фильм наградили в США

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 1962
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 7578
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1197
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1260
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 216
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1980
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 7236
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
2 Просмотров: 3294
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 2106
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Фото
Все фото
17
13
18
20
20
&quot;По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах&quot; - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
Президент с воздушными шарами и феминистка в ванной: показали всемирно известные работы американского фотографа
Президент с воздушными шарами и феминистка в ванной: показали всемирно известные работы американского фотографа
Рыцари, оркестры и Король Лев на коне: Львовом прошел парад ко Дню города
Рыцари, оркестры и Король Лев на коне: Львовом прошел парад ко Дню города
На улицах Львова играют оркестры: начали праздновать День города
На улицах Львова играют оркестры: начали праздновать День города
&quot;Какой может быть братский народ, когда тебя завоевали&quot; - художник Марчук
"Какой может быть братский народ, когда тебя завоевали" - художник Марчук
Видео
Все видео
Звезда "Гарри Поттера" сыграет скандальную британскую принцессу
Звезда "Гарри Поттера" сыграет скандальную британскую принцессу
Голосом Насти Каменских заговорила утка
Голосом Насти Каменских заговорила утка
Иван Дорн собирает деньги на танцевальную школу в Уганде
Иван Дорн собирает деньги на танцевальную школу в Уганде
В патриотическом кино сыграл актер из базы "Миротворца"
В патриотическом кино сыграл актер из базы "Миротворца"
"Напоминает Дракулу": стало известно, каким будет номер Меловина на Евровидении
"Напоминает Дракулу": стало известно, каким будет номер Меловина на Евровидении
Интервью
1/5
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
1 Просмотров: 3987
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1980
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4572
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6120
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 819
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 1989
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
понедельник, 07 мая 2018 11:48

"Человечная война" - российский пропагандистский фильм наградили в США

  Комментировать
&quot;Человечная война&quot; - российский пропагандистский фильм наградили в США
"Дежурство" с Прилепиным назвали лучшим фильмом в США. Фото: Twitter

Кинофестиваль независимого кино Tribeca Film Festival, который ежегодно проводится в Нью-Йорке, наградил фильм "Дежурство" Ленара Камалова. Роль в нем сыграл российский пропагандист Захар Прилепин. В описании к фильму главного героя называют "донбасским повстанцем".

"Дежурство" отметили как лучший игровой короткометражный фильм.

"Этот фильм показывает нам, что неодушевленные предметы могут иметь эмоциональный вес, и человечную войну удивительным и эффектным способом", - отметили в решении жюри.

На онлайн-платформе для размещения петиций создали жалобу с требованием к администрации фестиваля отменить награду и принести публичные извинения. Обращение получило 5,1 тыс подписей из 7,5 тыс необходимых.

"Дежурство" рассматривает конфликт с точки зрения российского террориста, который находится на Донбассе - украинской территории, оккупированной Россией. Захар Прилепин - тоже террорист. Позорно известный как писатель с империалистическими и ксенофобских взглядами", - пишут в петиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В патриотическом кино сыграл актер из базы "Миротворца"

Инцидент прокомментировали в Украинской киноакадемии.

"Допущение к участию в международных кинофестивалях лент с пропагандой российской агрессии в Украине и однобоким и антиукраинским освещением событий на востоке Украины является абсолютно неприемлемым", - написали на официальной странице академии в Facebook.

На жалобу отреагировала Онди Тимонер, американская режиссер и член жюри Tribeca Film Festival.

"От имени всех членов жюри уверяю вас, что мы судили короткометражные фильмы исключительно с позиции киноискусства. Мы все согласились на том, что эта лента быстро и эффективно рассказала уникальную убедительную историю и показала трагедию войны с человеческим лицом", - сообщила Тимонер.

По ее словам, члены жюри ничего не знали об авторах ленты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Российские актеры возвращаются в украинские сериалы" - Янина Соколова

Tribeca Film Festival основали Роберт Де Ниро, Джейн Розенталь и Крейг Хаткофф после террористической атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Цель кинофестиваля - противопоставление кинематографа и искусства терроризму.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Человечная война" - российский пропагандистский фильм наградили в США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

В Королевском театре зрители сидели на нестроганых лавках

Самое читаемое
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 44273
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 30907
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 27596
На полях зацвело одновременно 7 миллионов тюльпанов
На полях зацвело одновременно 7 миллионов тюльпанов
10
 Просмотров: 13050
Погода ухудшится: будут ливни и грозы, а температура упадет до +16ºС
Погода ухудшится: будут ливни и грозы, а температура упадет до +16ºС Просмотров: 11872
Больше всего комментируют
18
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
9
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
8
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
6
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
4
Украинские активисты установили патриотические билборды на границе с Крымом
Голосов: 1217
Голосование Премьеру какого украинского фильма Вы ожидаете больше всего?
  • "Когда падают деревья" (реж. Марыся Никитюк)
  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua