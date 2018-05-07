"Человечная война" - российский пропагандистский фильм наградили в США

"Дежурство" с Прилепиным назвали лучшим фильмом в США. Фото: Twitter

Кинофестиваль независимого кино Tribeca Film Festival, который ежегодно проводится в Нью-Йорке, наградил фильм "Дежурство" Ленара Камалова. Роль в нем сыграл российский пропагандист Захар Прилепин. В описании к фильму главного героя называют "донбасским повстанцем".

"Дежурство" отметили как лучший игровой короткометражный фильм.

"Этот фильм показывает нам, что неодушевленные предметы могут иметь эмоциональный вес, и человечную войну удивительным и эффектным способом", - отметили в решении жюри.

На онлайн-платформе для размещения петиций создали жалобу с требованием к администрации фестиваля отменить награду и принести публичные извинения. Обращение получило 5,1 тыс подписей из 7,5 тыс необходимых.

"Дежурство" рассматривает конфликт с точки зрения российского террориста, который находится на Донбассе - украинской территории, оккупированной Россией. Захар Прилепин - тоже террорист. Позорно известный как писатель с империалистическими и ксенофобских взглядами", - пишут в петиции.

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Инцидент прокомментировали в Украинской киноакадемии.

"Допущение к участию в международных кинофестивалях лент с пропагандой российской агрессии в Украине и однобоким и антиукраинским освещением событий на востоке Украины является абсолютно неприемлемым", - написали на официальной странице академии в Facebook.

На жалобу отреагировала Онди Тимонер, американская режиссер и член жюри Tribeca Film Festival.

"От имени всех членов жюри уверяю вас, что мы судили короткометражные фильмы исключительно с позиции киноискусства. Мы все согласились на том, что эта лента быстро и эффективно рассказала уникальную убедительную историю и показала трагедию войны с человеческим лицом", - сообщила Тимонер.

По ее словам, члены жюри ничего не знали об авторах ленты.

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Tribeca Film Festival основали Роберт Де Ниро, Джейн Розенталь и Крейг Хаткофф после террористической атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Цель кинофестиваля - противопоставление кинематографа и искусства терроризму.