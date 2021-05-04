Царица ходила голая по дворцу

4 мая 1999 года в США состоялась премьера приключенческого боевика "Мумия". Режиссер - Стивен Соммерс.

Фильм рассказывает о поисках сокровищ в "мертвом городе" Хамунаптра в Египте. Этим занимаются бывший военный командир Рик, библиотекарша Эвелин и ее брат Джонатан. Их преследует группа охотников из Америки и мумия.

Главные роли исполняли Брендан Фрейзер, Рэйчел Вайс, Джон Ханна.

Съемки проводились в Марракеше, Марокко. Фильм установил ряд рекордов по сборам, едва не перегнал "Звездных войн". Из-за успеха сняли еще несколько продолжений.

Сейчас же "Мумию" чаще всего используют, чтобы высмеять исторические неточности. Gazeta.ua собрала самые яркие реакции египтологов на голливудскую ленту.

"В начале нам показывают город Фивы. Но почему-то с пирамидами, которых там никогда не было! К ним надо было бы пройти 804 километров на север. К тому же вся эта архитектура датируется позже. Не могли быть такие храмовые комплексы, - говорит египтолог, доктор Колин Дарнелл на Youtube-канале Rachel Maksy про винтажную моду.

- Костюм жены фараона состоит из краски тела. Съемочная группа накладывала ее четыре часа. Зря, потому что, конечно, тогда не разрешалось ходить голой по дворцу. Такой вид был бы недопустимым. Тем более цдля арицы. Самый известный случай, разве что, когда фараон Снофру от скуки собрал во дворце самых красивых женщин и надел их в рыбные сети.

Казни членов семьи фараона несколько раз имели место. Но этому предшествовали следствие, суд и свидетелей. Думаю, об этом редко говорят. Нам показывают Древний Египет как дикий край без законов. Но это было не так. Напротив, закон - одно из достижений этой цивилизации. Мы же ассоциируем их лишь с пирамидами и саркофагами. Они, вероятно, гордились своей литературой, религией, культурой.

Автор: Reggie's Take Podcast Венесуэльская актриса Патрисия Веласкес воплотила жену фараона Анк-су-намун в американском фильме "Мумия".

Приятно, что в фильме используют настоящее название для охранников в Древнем Египте - меджаи. Первоначально это название древних кочевых племен нубийцев. Их чаще всего нанимали как "полицейских", поэтому стало полноценным термином. Это было интересно, но в целом фильм имеет очень много ошибок и не использовал потенциал. В Древнем Египте не было лопат, сыпучих песков и тем более жуков-людоедов".

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"Да, у египтян было много золота, но не настолько, что оно было на коже слуг. Они произносят слова на древнеегипетском. Но иероглифы - мертвый письменный язык. Поэтому то, что слышим, это исключительно интерпретация киношников", - говорит египтолог из Лос-Анджелеса Николас Браун для BuzzFeed.

Автор: Jonathan Rosenbaum В начале фильма "Мумия" показывают Фивы. По словам египтологов, архитектура датируется другим периодом. Также в Фивах не было пирамид, к тому же в центре города.

"Фильм" Мумия "взял три известные фигуры египетской истории с самых разных эпох и соединил их вместе, - говорит Рейвен с Youtube-канала об истории и археологии Dig It With Raven. - Существовал фараон Сети I, но у него не было жены Анк-су-намун. На самом деле она имеет несколько иное имя, была царицей восемнадцатой династии. По сюжету, изменяет с жрецом Имхотепом. Скорее всего, позаимствовали имя от архитектора, который придумал пирамиды. Жил во время третьей династии, 2686-2575 годы до н. е. То есть это обычный человек, не маг и не бог медицины, как его часто ошибочно называют. И романа с царицей у него не было.

Кстати, фараон Сети I носит неправильную корону и бороду. Ее считали атрибутом бедных или путешественников. У фараона же могла быть только фальшивая борода, которая символизировала, что он - представитель богов на земле.

Весь фильм герои ищут книгу мертвых. Ее не было, это выдумка Голливуда. Даже если бы она существовала, то не воскресала бы людей, а скорее бы указывала духам путь к загробной жизни. Самое важное, что в то время не могло существовать книги. Египтяне пользовались свитками. То, что представляется здесь книгой, правильнее было бы называть кодексом, и это ближе к римскому периоду.

Автор: Slashfilm Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс воплотили бывшего военного Рика и библиотекаршу Эвелин, которые ищут книгу мертвых в "мертвом городе" Хамунаптра в Египте.

Библиотекарша Эвелин, которую сыграла Рэйчел Вайс, хвастается своими знаниями по египтологии, но делает много ошибок. Рассказывает, что во время мумификации извлекали сердце. Это неправда. Его оставляли в теле, потому что считали центром личности и жизни. К тому же верили, что после смерти боги взвешивают сердце. Если оно легче перышка, то пропускают в загробный мир".

Кассовый успех "Мумии" привел к сиквелу "Мумия возвращается", одноименного мультсериала, а также к спин-оффу "Царь скорпионов". Семь лет спустя, в 2008 году, вышла третья часть франшизы - "Мумия: Гробница императора-дракона". Также есть одноименный боевик с Томом Крузом 2017 года.