Бывший Бэтмен снимет фильм для Дисней

Американський актер и режиссер Бен Аффлек решил попробовать себя в подростковом фэнтези. Фото: Instagram

Американский актер Бен Аффлек экранизирует серию книг "Хранитель затерянных городов" писательницы Шеннон Мессенджер. Производством будет заниматься студия Disney.

В цикле из восьми книг говорится об истории 12-летней девочки Софи. Открывает в себе дар телепатии. Оказывается, что девочка не совсем человек. Принадлежит другому магическому миру, который существует параллельно с нашим, по сюжету.

Вторым сценаристом проекта стала малоизвестная автор Кейт Грайтмон.

Бен Аффлек уже имеет режиссерский опыт. В 2013 году получил "Оскар" за свою ленту "Арго". Последней работой в качестве постановщика был "Закон ночи" 2016-го.

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Общий тираж "Хранитель затерянных городов" составляет более 2,5 миллиона экземпляров. Последняя часть получила звание "Лучшей книги молодого читателя" от Barnes & Noble. Сейчас к печати готовят девятую книгу серии.

Снимать и играть главную роль в сольном фильме о Бэтмене по мотивам комиксов издательства DC Comics должен был Бен Аффлек. Ранее он воплотил персонажа в лентах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Отряд самоубийц" и "Лига справедливости". 2017-го Аффлек покинул режиссерский пост, и тогда постановщиком картины назначили Мэтта Ривза. Вскоре покинул и роль Бэтмена. Студия искала более молодого актера. Выбрали англичанина Роберта Паттинсона. По словам Ривза, он готовит нуарную, детективную версию Бэтмена.