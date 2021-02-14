"Бумбокс" опубликовал клип на песню "Жаль"

Группа выложила клип ко Дню святого Валентина. Фото: youtube.com

Группа "Бумбокс" 14 февраля изложил клип на композицию "Жаль".

Лидер группы Андрей Хлывнюк написал, что первый текст под названием "Жаль" написал еще 2 года назад, а "Ехать к тебе" - весной этого года. Музыку написали во время летних репетиций.

"Жаль - это одна из песен, под которые хочется возвращаться к родным. Просто ехать в сторону тех, кто нам небезразличен", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета, беркутовцы и другие проблемы современной Украины. "Бумбокс" презентовал новый клип

Для клипа использовали съемки дорог и улицы Киева.

Группа "Вопли Видоплясова" выпустил клип на песню "Баня". Видео появилось 19 января. В клипе, кроме музыкантов "ВВ", снялся также участник группы Kozak System Иван Леньо. Музыканты грелись в бане и ныряли в холодную воду.