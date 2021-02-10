Брэд Питт снимется с двукратной обладательницей "Оскара"

Актриса Сандра Буллок присоединилась к Брэду Питту и Леди Гаге в фильме "Скоростной поезд".

Пятеро наемных убийц оказываются в японском скоростном поезде, который едет без остановок из Токио в Мориока. Каждый имеет свою миссию, но они пересекаются и перетекают в конфликт, по сюжету.

За основу взяли роман японского фантаста Котаро Исаки Mariabeetle 2010-го. Будущую ленту описали как смесь "Скорости" с Киану Ривзом и "Воздушного маршала" с Лиамом Нисоном.

Автор: Deadline Сандра Буллок и Брэд Питт снимутся в боевике "Скоростной поезд" по роману японского фантаста.

Режиссер - Дэвид Лейч. Был дублером Брэда Питта и Жан-Клода Ван Дамма. Дебютировал как режиссер в боевике 2014-го "Джон Уик". Затем снял "Атомную блондинку" с Шарлиз Терон, "Дэдпул 2" и спин-офф "Форсажа" - "Хоббс и Шоу".

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В клипе Леди Гаги 911 является отсылки к фильму "Цвет граната" украинского режиссера Сергея Параджанова. По словам клип-мейкера Тарсема Сингхма, вынашивал идею 25 лет. Назвал Параджанова своим главным творческим вдохновением.