Брат за брата: назвали имя хедлайнера, который заменит A$AP Rocky на Atlas Weekend

Хедлайнера A$AP Rocky заменит его брат ,A$AP Ferg. Фото: www.billboard.com

Организаторы музыкального фестиваля Atlas Weekend объявили нового хедлайнера, который заменит американского рэпера A$AP Rocky.

На помощь пришел брат рэп-исполнителя A$AP Ferg, который выступит на главной сцене 13 июля, сообщалось на официальной странице фестиваля в Facebook.

A$AP Rocky отменил все концерты в июле из-за ареста в Стокгольме.

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Первый альбом рэпера A$AP Ferg вышел в 2012 году. С дебютом ему помогли коллеги по цеху A$AP Rocky, Schoolboy Q, French Montana и Trinidad James. В том же году рэп-исполнитель был назван новичком года на Bet Hip Hop Awards.

Недавно стало известно, что рэпер A$AP Rocky отменил выступление на киевском фестивале Atlas Weekend 13 июля.