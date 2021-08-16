"Брама" переосмысливает Чернобыльскую катастрофу. Вспоминаем украинское кино 2010-х

В фильме "Брама" Ирма Витовская играет бабу Присю, которая вдвое ее старше. Эту роль она также играла и на сцене. За воплощение образа в 2016-м получила театральную премию "Золотая пектораль" как лучшая актриса, а в 2019-м стала лауреатом кинопремии "Золотая Дзыга". Фото: Кинориум

"Украинское кино последнего десятилетия похоже на бесконечное road movie - персонажи двигаются из точки "А" в точку "Б", и это путешествие не только внешнее, но и внутреннее", - говорит кинокритик Юрий Самусенко. - Это поиск своей идентичности и обращения к своим корням. Движемся вперед и исследуем то, что было с нами до того, как мы отправились в дорогу".

К 30-летию независимости Украины вспоминаем 10 самых лучших лент каждого десятилетия. Завершаем 2010-ми.

"Присмерк", реж. Валентин Васянович, 2014 год

Документальный фильм, где режиссер снимает Марию, свою пожилую тетю, и ее сына Сашка. Мужчина теряет зрение, а мать пытается его поддерживать. Но из-за того, что они живут вдвоем очень долго, у них на обыденной почве возникают конфликты. Этот фильм запоминается из самых титров - там герой пытается прочитать название фильма на приеме у офтальмолога, но ему не удается. Этот элемент очень удачно сочетает документальное и игровое кино.

Название фильма символическое, потому что герои и буквально теряют зрение, и не видят ценности друг в друге в течение длительного времени.

Драматическая, душевная и очень живая история о семейных ценностях и украинском селе. Вообще, это очень хорошая рекомендация для молодых кинематографистов: снимать своих родственников. Когда те умирают, то продолжают жить на пленке. "Присмерк" ярко воплощает эту мысль.

В 2014-м фильм победил в секции документального кино на Одесском международном кинофестивале.

"Майдан", реж. Сергей Лозница, 2014 год

Этот фильм - документальная хроника событий, происходивших на Майдане зимой 2013 - 2014-го. Во время Революции Достоинства в центре Киева работало много кинематографистов, в частности, объединение "Вавилон-13". Но по сравнению с другими лентами "Майдан" производит впечатление цельного полотна. В нем есть начало, середина, кульминация и финал.

Как фильм-документ "Майдан" не нуждается в контексте. Здесь Лозница довольно холодно и скрупулезно проявляет не авторское видение, а просто показывает то, что происходит.

После показа фильма "Бабий Яр. Контекст" на нынешнем Каннском кинофестивале, режиссер воспринимается как довольно контраверсийная личность. Он не всегда полностью отражает контекст событий, о которых снимает. Но с "Майданом" сложилась другая ситуация. Как фильм-документ он не нуждается в контексте. Здесь Лозница довольно холодно и скрупулезно проявляет не авторское видение, а просто показывает то, что происходит.

"Головна роль", реж. Сергей Буковский, 2016 год

Как и в случае с "Присмерком" Васяновича, это документальный фильм о родственниках. Режиссер снимает свою мать, актрису Нину Антонову. Она начала сниматься в кино в 1958-м, имела эпизодические роли в фильмах "Поэма о море" по сценарию Александра Довженко и "За двумя зайцами". В 1969-м снялась в "Варькиной жизни" - первом многосерийном советском фильме, снятом на цветную пленку. Повествует о девушке из колхоза, у которой погибает любимый. Здесь Нина Антонова сыграла главную героиню, это была ее самая известная роль.

Буковский снимает мать в открытую и на скрытую камеру. Она, как актриса, считает, что может составить какое-то впечатление у зрителя, поэтому играет роль другого человека. Режиссер часто сердится - даже в камеру говорит, чтобы она была собой, не играла. И на этом строится конфликт в фильме.

Нину Антонову снимают в непредвиденных ситуациях. Например, есть эпизод, когда она идет на могилу своего мужа, режиссера Анатолия Буковского. И сын говорит, что ей нужно перестать играть роль. Он видит, что мать начала плакать, но обычно она этого на могиле своего мужа не делает.

На Одесском кинофестивале в национальном конкурсе Нина Антонова получила награду за лучшую актерскую работу. А сама лента стала Лучшим европейским документальным фильмом.

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"Брама", реж. Владимир Тихий, 2017 год

В Чернобыльской зоне отчуждения живет 86-летняя баба Прися со своей дочерью и внуком. В этом месте происходят странные мистические события. Баба Прися получает известие о том, что надвигается катастрофа, которую надо предотвратить.

Это мистический sci-fi - жанр, который ранее не был представлен в Украине. Там происходят вещи, которые трудно объяснить. Во время просмотра возникает много вопросов, но зритель очень быстро "проникает" в этот фильм.

Сама Чернобыльская катастрофа - это фон в фильме, в кадре не показывают ЧАЭС. Лента может показаться довольно экзотической. Подпитывать представление о том, что там радиация, которая якобы вызывает страшные мутации. Но считаю, что после просмотра у зрителя должно сложиться более адекватное представление об этом месте. В итоге "Брама" переосмысливает Чернобыльскую катастрофу.

"Брама" может показаться довольно экзотической. Подпитывать представление о том, что там радиация, которая якобы вызывает страшные мутации. Но считаю, что после просмотра у зрителя должно сложиться более адекватное представление об этом месте

Милиционер из фильма - образ, подобного которому раньше не было в украинском кино. Сначала он кажется даже немного симпатичным персонажем, но очень быстро становится злом. Сначала мистическим, которое в него проникает. Но когда оно уходит из него, становится понятно, что он всегда был таким.

Фильм по пьесе Павла Арье "В начале и в конце времен" 2013 года. Ирма Витовская играет бабу Присю. Эту роль она также играла и на сцене. За воплощение образа в 2016-м получила театральную премию "Золотая пектораль" как лучшая актриса, а в 2019-м стала лауреатом кинопремии "Золотая Дзыга". У Витовской здесь сложный грим и приходится очень серьезно играть голосом, ведь баба Прися по сюжету вдвое ее старше.

"Вулкан", реж. Роман Бондарчук, 2018 год

Фильм, который ярко подчеркивает эту украинскую национальную идею в кино - поиск цели. Это такое бесконечное road movie без автомобиля, ведь тот ломается у главного героя в самом начале фильма. Киевлянин Лукас работает переводчиком в ОБСЕ, оказывается в маленьком городке Берислав на Херсонщине. Понимает, что он там чужой среди своих, кажется существом из параллельной вселенной. Его бьют, грабят, он переживает много разных несчастий, но в конце фильма буквально находит себя.

Я вижу в этом фильме трагедию, после просмотра которой хочется что-то изменить.

"Вулкан" - художественный полнометражный дебют режиссера Романа Бондарчука, который раньше занимался документалистикой. И весь этот фон "Вулкана" для него тоже документальный. Он сам из Берислава, ему там все знакомо. Но он делает эту среду чужой для главного героя. Его играет Сергей Степанский - звукорежиссер, работающий над всеми проектами Романа Бондарчука, включая "Вулкан".

Я вижу в этом фильме трагедию, после просмотра которой хочется что-то изменить

Фильм "Херсонщина на Вулкане" от телеканала "Суспільне" я бы назвал постскриптумом к этой ленте. Его снимал Влад Васильченко вместе Романом Бондарчуком. Это фактически погружение в собственно Берислав, дополнение о том, кто был прототипами героев, каким есть город сейчас, действительно ли он так опасен, как его видит Лукас.

"Мої думки тихі", реж. Антонио Лукич, 2019

История парня, который мечтает переехать в Канаду. Собирает на это деньги, записывая голоса закарпатских животных. Берет с собой маму, едет с ней на границу с Румынией. Там переживает различные приключения, которые кажутся и смешными, и мелодраматическими. Кино посвящено мамам, и очень удачно справляется и с детскими травмами, и с травмами родителей. Как говорит Антонио Лукич, это кино по-разному смотрят в Украине и за рубежом. В Украине больше сопереживают мамам, а за рубежом - главному герою. Он думал, что будет наоборот.

Сначала специфический закарпатский говор, звучащий в фильме, казался карикатурным. Но пообщавшись с режиссером, который сам из Закарпатья, понял, что это такое обострение персонажей. Они похожи на реальных, но для фильма должны быть более драматичными. Жизнь нельзя на 100% перевести в кино, и поэтому здесь персонажи выглядят немного грубыми, неуклюжими. Именно эту неловкость Лукич ставит в центр своей фильмографии.

Когда в "Мої думки тихі" герой едет искать голоса животных - он едет искать свой собственный голос. Он думает, что хочет переехать в Канаду, но на самом деле ценным для него в процессе путешествия становится не это, а его собственная семья.

Несмотря на то, что многие зрители смотрят фильм как комедию, режиссер не иронически считает "Мої думки тихі" драмой. В первый раз картина мне показалась комедией. Но с последующими просмотрами стал понимать, насколько большая драма у матери, которая хочет, чтобы ее сын был поблизости.

"Додому", реж. Нариман Алиев, 2019 год

История отца и сына, этнических крымских татар, едущих хоронить своего погибшего в АТО старшего сына и брата. Их ждет трудный путь из Киева в оккупированный Крым.

Фильм дебютировал на Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд". Это стало историческим событием для Украины и крымских татар. Тогда впервые в Каннах показали фильм, где звучит крымско-татарский язык.

Как и "Мої думки тихі", блестяще ставит конфликт отцов и детей. Но делает это в более серьезном тоне.

Тогда впервые в Каннах показали фильм, где звучит крымско-татарский язык.

Постановщик хорошо чувствует своих героев - на уровне языка, тела. Нариман Алиев наследует турецкому режиссеру Нури Бельги Джейлану, одному из своих любимых авторов. Тот получил "Золотую пальмовую ветвь" Канн в 2014-м за драму "Зимняя спячка" о семье, которая оказывается отрезанной от остального мира во время снегопада.

Кстати, Нури Бельги Джейлан часто снимает в фильмах своих родственников и рассказывает какие-то близкие, может даже автобиографические истории. А в "Додому" снялся двоюродный брат Наримана Алиева - Ремзи Билялов.

"Погані дороги", реж. Наталья Ворожбит, 2020 год

Это пять новелл из жизни "красной зоны", которая сейчас находится на Востоке Украины. Война, блокпосты, подвалы: кино довольно болезненное, иногда даже провокационное. Но на самом деле это реальность, в которой нет явного разделения на добро и зло. И тогда оказывается, что свой может быть чужим и наоборот.

Это кино родилось от дебютантки, которая никогда не снимала короткого метра и никогда не работала с документальными нарративами. Наталья Ворожбит вышла как драматург из театра - как она сама себя называет, "драматичка". Это фильм очень мощный, несмотря на то, что у нее не было ни одного режиссерского бэкграунда. Фактически, научившись на сериале Спіймати Кайдаша", она экранизировала собственную пьесу "Погані дороги". Впервые этот спектакль поставили в лондонском театре Royal Court в 2017-м. Театральная версия насчитывает шесть эпизодов, но в кино экранизировали только пять. В фильм не попал эпизод-монолог, который слишком стилистически отличается на фоне других пяти новелл.

"Плохие дороги" получили награду "Verona Film Club Award" на прошлогоднем Венецианском кинофестивале.

"Цей дощ ніколи не скінчиться" реж. Алина Горлова, 2020 год

Документальный фильм о 23-летнем Андрее Сулеймане. Он переехал с семьей из охваченной войной Сирии в Лисичанск Луганской области. Но и там начинаются боевые действия. Парень становится волонтером Красного креста. Когда умирает его отец, Андрей вынужден похоронить его в Сирии, куда приехал с другим визитом.

В документалистике остро стоит дилемма: должен ли автор нарушать этические нормы ради удачного кадра? Алина Горлова не нарушала - ей был дороже герой, чем кино о нем.

"Цей дощ ніколи не скінчиться" - очень живая и личностная история с осторожным отношением к герою. Чувствуя горе Андрея, она не снимала сами похороны, но ей удалось снять подготовку к нему. В документалистике остро стоит дилемма: должен ли автор нарушать этические нормы ради удачного кадра? Алина Горлова не нарушала - ей был дороже герой, чем кино о нем.

Путешествие Андрея разделено на 10 частей. Фактически на наших глазах проходит обновление героя.

В фильме есть эпизод, в котором Сулейман видит, как дети в Сирии играют в футбол. Но при монтаже использованы голоса детей, записанные в Лисичанске. Это символизирует, что у героя уже два дома, и он в Сирии скучает по Луганщине.

Фильм получил награду за лучший полнометражный фильм в секции "Первая Появление" международного фестиваля документального кино IDFA.

"Сумні портрети", реж. Виталий Кикоть, 2021 год

30-минутные "Сумні потерти" показывали на Киевском международном кинофестивале короткометражных фильмов. Там лента получила Гран-при Национального конкурса. На мой взгляд, это один из лучших коротких метров последнего десятилетия.

Фильм о любовном треугольнике между двумя охранниками и кассиршей провинциального супермаркета. Начинается как комедия, но потом неожиданно превращается в драму о том, как на нас влияют наши страхи. В фильме задействованы Роман Ясиновский, которого мы раньше видели в "Кіборгах" и "Спіймати Кайдаша" и Александр Рудинский из сериала "Перші ластівки". Женские роли исполнили Кристина Люба и Наталия Нешва, более известные как театральные актрисы.

Trailer "Sad Portraits" from ZET PICTURES on Vimeo

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"Нариман Алиев и Антонио Лукич учились на одном курсе, но у них очень разные дороги", - продолжает Юрий Самусенко. - Даже не потому, что первый родился в Крыму, а второй на Закарпатье. Они очень разные личности. Лукич не стесняется снимать рекламу, стал режиссером сериала "Секс, Інста та ЗНО". А Нариман Алиев очень скрупулезный. Его следующий фильм скоро будет участвовать в питчинге Держкино. Это тоже история о крымских татарах. Мужчина, вернувшись после войны домой, видит, что его родных депортировали, и он начинает их искать. И у Алиева, и у Лукича поиски - это лейтмотив в творчестве. В новом фильме Антонио "Люксембург, Люксембург" двое братьев ищут отца. Украинское кино в сегодняшнем виде - это не результат, не точка, а процесс нахождения - своего голоса, стиля, темы. И на примере Наримана Алиева и Антонио Лукича, родившихся уже в независимой Украине, это особенно хорошо заметно".