Большой финал Евровидения-2018: онлайн-трансляция

26 участников поборются за трофей конкурса - хрустальный микрофон. Фото: songfestival.be

Сегодня в Лиссабоне состоится финал 63-го песенного конкурса Евровидение-2018. В нем будут соревноваться участники из 26 стран.

Откроет шоу представитель Украины - певец Melovin.

Победителя определят путем голосования национальных жюри и зрителей.

Букмекеры пророчат победу представительницы Кипра Элени Фурейра. Также среди фаворитов - Израиль, Ирландия, Франция и Швеция.

Украинt прогнозируют 18 место.

Порядок выступлений конкурсантов будет следующим:

1. Украина: Melovin - Under The Ladder

2. Испания: Amaia & Alfred - Tu Canción

3. Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!

4. Литва: Ieva Zasimauskaitė - When We're Old

5. Австрия: Cesar Sampson - Nobody But You

6. Эстония: Elina Nechayeva - La Forza

7. Норвегия: Alexander Rybak - That's How You Write А Song

8. Португалия: Claudia Pascoal - В jardim

9. Великобритания: SuRie - Storm

10. Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca

11. Германия: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone

12. Албания: Eugent Bushpepa - Mall

13. Франция: Madame Monsieur - Mercy

14.Чехия: Mikolas Josef - Lie to Me

15. Дания: Rasmussen - Higher Ground

16. Автралия: Jessica Mauboy - We Got Love

17. Финляндия: Saara Aalto - Monsters

18. Болгария: EQUINOX - Bones

19. Молдова: DoReDos - My Lucky Day

20. Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

21. Венгрия: AWS - Viszlát nyár

22. Израиль: Netta - TOY

23. Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em

24. Ирландия: Ryan O'Shaughnessy - Together

25. Кипр: Eleni Foureira - Fuego

26. Италия: Ermal Meta, Fabrizio Moro - Non mi avete fatto niente

Португальский певец Сальвадор Собрал, который одержал победу в Евровидении-2017 в Киеве, безапелляционно высказался относительно нынешних конкурсантов. Песню Toy израильской участницы Нетты певец назвал ужасной. За это Собрала пристыдили в сети.