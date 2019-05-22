Больной Гарри Гаррисон мчал как вихрь

Николай Макаровский родился и живет в Харькове. Кандидат физико-математических наук, доцент. Автор более 70 научных работ. Фото: Виктор Фоменко

13 фестивалей фантастики "Звездный мост" на счету физика Николая Макаровского. Много лет он был бессменным председателем оргкомитета.

В интервьюGazeta.ua рассказал, как вручал награду "Философский камень" американскому писателю Гарри Гаррисону.

"Смотрю в первом ряду сидит высокий, пожилой, но очень крепкий мужчина. Одет в костюм яхтсмена, на голове капитанская фуражка, а на ногах сильно растоптанные кроссовки, да еще и дырявые. Я остолбенел. А меня коллега в спину толкает: "Это Гаррисон. У него подагра. Ему специально нашли старые кроссовки", - вспомнил ученый.

"Поднимаюсь на сцену. Достаю награду - искусственный рубин, подвешенный на цепочке. В свете прожекторов он вспыхнул как фейерверк и немного ослепил. Слышу грохот. Смотрю - штативы для света валяются на полу, а тремя ступеньками, как вихрь несется старый и больной Гарри Гаррисон, разбрасывая журналистов, как кегли. Стал передо мной на колено: "Я никогда не получал такой богатой награды". За повадками он аристократ. Но любит прикалываться. Попросил меня посвятить его в рыцари ", - добавил мужчина.

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Николай Макаровский родился и живет в Харькове. Кандидат физико-математических наук, доцент. Автор более 70 научных работ. 23 года руководил городским клубом любителей фантастики и 12- оргкомитетом фестиваля "Звездный мост". В 2008-м фестиваль был признан лучшим конвентом Европы. Полное интервью с Николаем Макаровским читайте в следующем номере журнала "Країна"