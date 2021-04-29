Благодарны, что обществу не безразлично - избрали директора УКФ

Владислав Берковский победил в конкурсе на должность исполнительного директора УКФ. Фото: Детектор медиа

В конкурсе на должность исполнительного директора УКФ победил Владислав Берковский - директор Центрального государственного кинофотофоноархива Украины им. Г.С.Пшеничного.

"Как по мне, конкурс состоялся на достойном уровне. От кандидатов не было нареканий. Придерживались требований и правил. Все было в открытом доступе, голосование было видно онлайн, - говорит Ирина Чужинова, руководитель аналитического отдела УКФ. - Лично не знакома с Владиславом, встреча с коллективом состоится в ближайшее время. Все эти три года работа УКФ всегда была в интенсивном режиме, в довольно сжатые сроки. Сейчас продолжаются переговоры и процесс заключения договоров о предоставлении гранта, поэтому Владислава ожидает быстрая динамика нашей деятельности. В начале это требует много усилий, чтобы быстрее разобраться в операционных процессах. Фигура исполнительного директора является ключевой, поэтому ждем продолжения работы по правилам, существовавшим эти три года.

Наблюдательный совет избрал человека, который знает систему государственного управления, разбирается в бюджетном финансировании и управлении средствами, имеет опыт руководства большим коллективом и институтом. Эти факторы, по-моему, повлияли на избрание Владислава.

С его речи пока рано делать какие-то выводы. В ней говорилось о доработке новой долгосрочной стратегии. Приоритеты могут меняться, но сама организация уже состоялась. Модель уже является определенной, не думаю, что ее менять. Это согласовывает Министерство культуры и информационной политики. На данный момент, в приоритетах культурное многообразие, это поддержка украинского языка, кроссекторальные проекты. В прошлом году добавили, например, развитие туризма. Это общие приоритеты, а в пределах каждого программа еще больше уточняет, под каждый из экспертами избирается точечно.

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Что касается бурного обсуждения первого конкурса, мы благодарны, что обществу не безразлично. Общественный контроль обеспечивает прозрачность. После первого конкурса были направлены обращения в Наблюдательный совет УКФ и Минкульт, с замечаниями и вопросами. То, что это было услышано - абсолютно здоровый процесс развития гражданского общества. Изменения проходят не незаметно, а вызывают интерес и, возможно, озабоченность.

Поддержка Юлии Федив вызвана тем, что не так много мощных культурных менеджеров ее уровня в Украине. Кадровый голод в культуре ощущается до сих пор. Поэтому решение Юлии не подаваться на конкурс вызвало обеспокоенность. Потому что государство должно быть заинтересовано в сотрудничестве с менеджерами. Теми, кто доказал работой свою состоятельность. С командой с нуля создала фонд. Все придумывали архитектуру конкурсных программ, разрабатывали стратегию, принципы и механизмы работы. За такой короткий срок проделать такую ​​титаническую работу мало кому удается.

Как по мне, за эти годы УКФ смог построить механизм прозрачного и конкурентного распределения бюджетных средств. Это было первоначальной целью УКФ, по результатам нам это удалось. Увеличение культурных проектов понятно заметно. Соотношение заявителей, которых мы поддерживаем - это 25% - государственные учреждения, бюджетный сектор, 75% - это неприбыльные и частные организации. Появляется больше возможностей, привлекается широкая аудитория. Также начали развивать такое важное направление, как экспертиза в художественной среде. Все наши форму заявления учитывают потребности менеджмента. Он в Украине только начинает развиваться, нуждается в усилении. Делаем много вебинаров, запустили образовательные курсы.

Наблюдательный совет Украинского культурного фонда не смогла избрать нового исполнительного директора во время первого конкурса. Фавориткой конкурса тогда стала Анастаcия Рагимова, но ни один претендент на должность не набрал большинства голосов. До этого три года должность исполнительного директора УКФ занимала Юлия Федив. За день до конкурса заявила, что не будет участвовать.