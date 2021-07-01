Билеты от 1200 грн - объявили дату уникального форума

 
Ексклюзивы
1/5
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 1800
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 540
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1566
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 144
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 135
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1143
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 117
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 351
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
2 Просмотров: 1584
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 612
Фото
Все фото
9
9
10
29
10
Украинцы — глубоко травмированная постгеноцидная нация — Забужко на Книжном Арсенале
Украинцы — глубоко травмированная постгеноцидная нация — Забужко на Книжном Арсенале
Премьер в футболке сборной Украины пришел на &quot;Книжковий Арсенал&quot;
Премьер в футболке сборной Украины пришел на "Книжковий Арсенал"
Сто лучших от &quot;Земли&quot; до &quot;Киборг&quot;: составили грандиозный рейтинг украинских фильмов
Сто лучших от "Земли" до "Киборг": составили грандиозный рейтинг украинских фильмов
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Назвали самую красивую книгу Украины
Назвали самую красивую книгу Украины
Видео
Все видео
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Новая книга Жадана и запрещенный белорусский рок - рассказываем о 10 событиях Книжного арсенала
Новая книга Жадана и запрещенный белорусский рок - рассказываем о 10 событиях Книжного арсенала
Украинский фольклор - золотая жила, которую надо интегрировать в мировой кинематограф
Украинский фольклор - золотая жила, которую надо интегрировать в мировой кинематограф
Мы живем в мужском мире - режиссерка
Мы живем в мужском мире - режиссерка
Netflix выпустил тизер второго сезона сериала "Ведьмак"
Netflix выпустил тизер второго сезона сериала "Ведьмак"
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 135
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 855
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2259
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 783
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2021
Просмотров: 144
Канадці
Уперше колядувати я впросився взимку 1976 року. Вчителька Діна Дем'янівна перед зимовими канікулами суворо попереджала нас, другокласників: ...
четверг, 01 июля 2021 21:35

Билеты от 1200 грн - объявили дату уникального форума

  Комментировать
Автор: Украинская киноакадемия
 

Форум аудиовизуального сектора ДУБЛЬ #1 перенесено на 27-28 июля. Ранее двухдневный форум для режиссеров, сценаристов, продюсеров и актеров планировали на конец июня. Место проведения не изменили -– столичный ивент-пространство PMHUB.

Участников форума ждет насыщенная программа практических мастер-классов и дискуссий от профессионалов из сферы кино, телевидения и рекламы о сериальных трендах, об ошибках начинающего режиссера, о том, как снимать рекламу для украинских и зарубежных клиентов, как продать историю телеканалам и успешно пройти кастинг.

Первый день форума, 27 июля, преимущественно актерский. В программе мастер-классы от кастинг-директоров об особенностях современных кастингов, онлайн-кастингов, ценность записывать самопробы и взаимодействие с актерским агентом. Также в этот день состоится дискуссия о сериальных трендах, которую будет модерировать продюсер Алексей Гладушевский. Участники будут делиться опытом о том, как снять успешный сериал, продать историю телеканалам, о веб-сериалах для стримингових платформ.

Второй день, 28 июля, посвященный режиссерской работе, постпродакшену, финансированию независимого кино и продвижению. Кинорежиссер Семен Горов будет учить, как быть режиссером от музыкальных видео к большому кино. Продюсер Анна Паленчук и Дмитрий Канишевский поделятся инсайдерской информацией о плюсах, минусах обучения в Канаде.

Также на форуме выступят и поделятся своим практическим опытом секретные гости, фамилии которых организаторы пока не разглашают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10

Стоимость билетов на ДУБЛЬ #1 -– от 1200 грн. Пользователи ресурса DzygaMDB имеют возможность приобрести билеты со скидкой. Форум организовывает Украинская киноакадемия и Ассоциация рекламных продакшенов Украины.

Украинскую киноакадемию основали в 2017 году. Это объединение экспертов и профессионалов в области кино и кинопроизводства в Украине. Также киноакадемия ежегодно проводит вручение Национальной кинопремии "Золотая дзыга".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Билеты от 1200 грн - объявили дату уникального форума». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

Ради третьего брака Мэрилин Монро приняла иудаизм

Застрелили студента

Одного из лучших боксеров нашли мертвым. Он был мэром столицы

В грандиозной битве погибли сотни тысяч солдат

Руководитель штаба морской охраны исчез по дороге на работу

Самое читаемое
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 14967
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 14211
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 8847
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 7065
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 6102
Культура
Самые громкие премьеры недели: что посмотреть в кино
Самые громкие премьеры недели: что посмотреть в кино
 Просмотров: 144
Украинские фильмы покажут на грандиозном фестивале. Какие именно
Украинские фильмы покажут на грандиозном фестивале. Какие именно Просмотров: 72
Квентин Тарантино написал роман
Квентин Тарантино написал роман Просмотров: 63
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
 Просмотров: 144
Музыкальный стартап: украинские разработчики представили платформу для продвижения артиста
Музыкальный стартап: украинские разработчики представили платформу для продвижения артиста Просмотров: 18
Больше всего комментируют
5
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
4
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
4
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
2
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
2
В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина
Голосов: 40
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2020 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть