Билеты от 1200 грн - объявили дату уникального форума

Автор: Украинская киноакадемия

Форум аудиовизуального сектора ДУБЛЬ #1 перенесено на 27-28 июля. Ранее двухдневный форум для режиссеров, сценаристов, продюсеров и актеров планировали на конец июня. Место проведения не изменили -– столичный ивент-пространство PMHUB.

Участников форума ждет насыщенная программа практических мастер-классов и дискуссий от профессионалов из сферы кино, телевидения и рекламы о сериальных трендах, об ошибках начинающего режиссера, о том, как снимать рекламу для украинских и зарубежных клиентов, как продать историю телеканалам и успешно пройти кастинг.

Первый день форума, 27 июля, преимущественно актерский. В программе мастер-классы от кастинг-директоров об особенностях современных кастингов, онлайн-кастингов, ценность записывать самопробы и взаимодействие с актерским агентом. Также в этот день состоится дискуссия о сериальных трендах, которую будет модерировать продюсер Алексей Гладушевский. Участники будут делиться опытом о том, как снять успешный сериал, продать историю телеканалам, о веб-сериалах для стримингових платформ.

Второй день, 28 июля, посвященный режиссерской работе, постпродакшену, финансированию независимого кино и продвижению. Кинорежиссер Семен Горов будет учить, как быть режиссером от музыкальных видео к большому кино. Продюсер Анна Паленчук и Дмитрий Канишевский поделятся инсайдерской информацией о плюсах, минусах обучения в Канаде.

Также на форуме выступят и поделятся своим практическим опытом секретные гости, фамилии которых организаторы пока не разглашают.

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Стоимость билетов на ДУБЛЬ #1 -– от 1200 грн. Пользователи ресурса DzygaMDB имеют возможность приобрести билеты со скидкой. Форум организовывает Украинская киноакадемия и Ассоциация рекламных продакшенов Украины.

Украинскую киноакадемию основали в 2017 году. Это объединение экспертов и профессионалов в области кино и кинопроизводства в Украине. Также киноакадемия ежегодно проводит вручение Национальной кинопремии "Золотая дзыга".