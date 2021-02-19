Библиотекарь сжег книги Трампа

В США уволили сотрудника Публичной библиотеки Чаттануги Кэмерона Уильямса. Снимал на видео, как сжигает книги 45-го президента Дональда Трампа "Искалеченная Америка" и политической журналистки Энн Коултер "Как разговаривать с либералом (если нужно): Мир, по словам Энн Коултер". На фоне играла песня Fuck Donald Trump.

Сначала библиотекаря отправили во временный отпуск. Затем уволили за "ненадлежащее изъятие имущества из коллекции библиотеки". Он считает, что удалил книги, устарели и содержали ложную информацию. "Искалеченное Америку" назвал книгой предвыборных обещаний Трампа, поскольку вышла в 2015-м, до президентских выборов.

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Уильямс был единственным темнокожим среди около 80 работников библиотеки. Также был активистом Black Lives Matter.

Более 250 американских писателей, литературных агентов и редакторов призывают не публиковать мемуары президента США Дональда Трампа. Подписали публичное письмо "Никакого разрешения на публикацию книги для предателей". Инициатор - Барри Лига. По его словам, никого, кто подстрекал или иным образом поддерживал попытку государственного переворота 6 января 2021-го, не следует вознаграждать и распространять их философию через издательства.