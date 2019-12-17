Без Украины. Выбрали кандидатов на Оскар среди иностранных фильмов

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Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала короткий список претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

К сожалению, украинская драма "Домой" режиссера Наримана Алиева, выдвинутая Украинским оскаровским комитетом, в этот список не вошла, сообщает oscars.

Зато в список попал фильм "Окрашенная птица" - лента, созданная совместно Украиной, Чехией, Словакией и Польшей. Полный перечень претендентов на звание лучшего фильма на иностранном языке выглядит следующим образом:

"Окрашенная птица" - Чехия

"Истина и справедливость" - Эстония

"Отверженные" - Франция

"Те, кто остался" - Венгрия

"Страна меда" - Северная Македония

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"Корпус Кристи" - Польша

"Верзила" - Россия

"Атлантика" - Сенегал

"Паразит" - Южная Корея

"Боль и слава" - Испания

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