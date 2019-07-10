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среда, 10 июля 2019 12:32

Без Ланнистеров и драконов: подробности съёмок приквела "Игры престолов"

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Без Ланнистеров и драконов: подробности съёмок приквела &quot;Игры престолов&quot;
Джордж Мартин рассказал подробности съёмок приквела "Игры престолов". Фото: ew.com

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин поделился интригующими подробностями относительно приквела "Игры престолов".

Действия будут развиваться за 5 тыс. лет до событий, которые произошли в "Игре престолов", сообщило издание Entertainment Weekly.

Легендарный Вестерос в приквеле насчитывает не 7 королевств, а около 100 маленьких царств. Таким образом Вестерос будет еще опаснее и хаотичнее, чем в "Игре престолов".

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В киноленте события происходят задолго до появления семейства Ланнистеров и драконов. Но приквел порадует присутствием семьи Старков, ведь они были первыми из людей, и причудливых существ - лютоволков, мамонтов и белых ходоков.

Главные женские роли получили Наоми Уоттс, Наоми Эки и Денис Гоф.

Приквел все еще официально без названия. В прошлом Мартин предложил название "Долгая ночь". Сомнения в названия вызывает то, что один из эпизодов "Игры престолов" также имел такое название.

"Я услышал мнение, что приквел можно назвать" Самая долгая ночь ". Этот вариант мне нравится", - признался писатель.

Недавно американский телеканал HBO начал съемки приквела "Игры престолов".

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