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понедельник, 23 июля 2018 09:48

Берегитесь "Годзиллы 2": в сети опубликовали первый трейлер фантастического фильма

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Берегитесь &quot;Годзиллы 2&quot;: в сети опубликовали первый трейлер фантастического фильма
Годзилла должен спасти человеческую расу. Фото: EW

В рамках американского фестиваля Comic-Con в Сан-Диего создатели нового фантастического фильма "Годзилла 2" выпустили первый официальный трейлер.

Через сутки после публикации его посмотрело более 5 млн YouTube-пользователей, сообщает Сегодня.

Как в прошлых фильмах, монстр Годзилла должен спасти человеческую расу. Зрителей ждут впечатляющие спецэффекты и отличный звездный состав - с Верой Фармига, Ватанабе Кеном, Салли Хокинс, Чарльз Дэнсом.

Режиссером нового фильма стал Майкл Догерти, а сценаристом - Макс Боренштейн. Мировая премьера продолжения "Годзиллы 2" запланирована на май 2019-го.

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Премьера биографической драмы "Первый человек" об астронавте Ниле Армстронге состоится на 75-м Венецианском кинофестивале. Он пройдет с 29 августа по 8 сентября.
Картину "Первый человек" снял американский режиссер Дэмиен Шазелл. Его предыдущая киноработа - лента "Ла-Ла Ленд", которая получила 6 наград премии "Оскар", также открывала кинофестиваль в Венеции в 2016-м.

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