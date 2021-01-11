Белорусский фильм сняли с отбора на "Оскар" из-за россиян

Производством фильма о Второй мировой "Уроки фарси" занимались российские продюсеры, съемки проходили в Беларуси, а актеры в основном немцы. Это нарушает правила премии "Оскар", поэтому фильм сняли с конкурса. Фото: DW

Фильм "Уроки фарси", который в этом году выдвинули на премию "Оскар" от Беларуси, дисквалифицировали. Производством занималась российская компания, большинство продюсеров - с РФ. Это нарушает правила кинопремии.

Во время Второй мировой войны еврей попадает в немецкий концлагерь. Делает вид, что он из Ирана. По сюжету, становится репетитором по персидскому языку для нацистов. Учит их языку, который на самом деле не знает, чтобы выжить. За основу взяли рассказ немецкого драматурга Вольфганга Кольхаазе "Персидский для капо".

Большая часть съемок проходила в Беларуси: в городе Бобруйск и на площадке "Беларусьфильма". Однако большинство продюсеров - россияне. Над производством работали московская компания, 2 немецкие и белорусская.

Однако по правилам Американской киноакадемии, в создании фильма должно принять участие определенное количество людей именно из страны-заявителя. Создатели ленты не смогли доказать, что большая часть команды ㅡ белорусская.

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Режиссер - Вадим Перельман. Родился в Киеве, эмигрировал в Канаду и США. С 2013-го занимается исключительно российскими проектами.

Актеры преимущественно немцы. Исполнитель главной роли родом из Аргентины.

Премьера состоялась 22 февраля 2020 года на Берлинском кинофестивале во внеконкурсной программе.

Церемония вручения известной премии "Оскар" в 2021 году пройдет в обычной очной форме. Из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие перенесли на 25 апреля.