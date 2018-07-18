Бельгийский фотограф показал самобытность украинских реалий

Бельгийский фотограф Дэвид Дэнил снял фотопроект об Украине под названием "Не дай нам заснуть, пока мы идем". Хотел показать страну с другого ракурса, чем это делают последние несколько лет зарубежные фотографы.

На его снимках нет войны и молодежных "рейвов", сообщает Bird in Flight.

Автор: Дэвид Дэнил Дэвид: "Главный вопрос, который я хотел изучить - что дает украинцам силы двигаться дальше в той ситуации, в которой они оказались"

"Я хотел побывать в Мариуполе и увидеть местные пейзажи тяжелой промышленности, а также Потемкинскую лестницу в Одессе. Затем я поехал в Киев. Был открытым ко всему вокруг - хотелось разобраться, что же происходит в стране. Пообщавшись с людьми в разных городах понял, что обычно Украину освещают достаточно поверхностно. Центральной идеей проекта стало соединение человеческого опыта с современной ситуацией. Работа заняла 50 дней, но понадобилось больше времени, чтобы понять ее глубину ", - говорит Дэвид.

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"Украина - захватывающее место. Здесь много энергии. Она особенно заметна в молодом поколении, в котором приветствуется самовыражения. Когда я начал работу, мой друг скинул мне небольшое эссе журналиста. В нем Киев описали как восточноевропейский Берлин. Место, где живет человек, помогает понять ее как личность. Когда я фотографировал на улице, то приглашал на съемку прохожих. Хотел, чтобы в серии были разные поколения - так лучше отражается идея украинского духа", - рассказывает мужчина.

"Незнание языка ограничивает. Я имел ассистента, который помогал общаться с прохожими. Мы встречались утром на одной из станции метро, ​​а потом весь день ходили по окрестностям. Цепочка знакомств приводила к тому, что часто мы обедали в чьей-то гостиной и слушали истории, которые помогают понять, как это - быть украинцем", - говорит фотограф.

Автор: Дэвид Дэнил Дэвид: "Главный вопрос, который я хотел изучить - что дает украинцам силы двигаться дальше в той ситуации, в которой они оказались"

"У меня нет никаких личных связей с Украиной. Что украинцы думают о сложившейся ситуации, в которой они оказались, и дает им силы двигаться вперед - главный вопрос, который я хотел изучить", - говорит он.

Фото: Дэвид Дэнил

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