Барт наркоман, Гомер - охранник тюрьмы: Симпсонов пересняли на российский строй

В сеть выложили артхаусного версию мультсериала Симпсоны.
Героев перенес в современную Россию и полностью адаптировал под реалии жизни граждан этой страны лауреат Каннского фестиваля Ленивко Квадратжич.
Для создания своего видео он использовал заставку Симпсонов 1990 года. Американская версия более положительная, чем у Квадратжича.
Ролик длится минуту, нарисованный в бледных тонах преимущественно серого цвета.
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Simpsons Intro. Russian Art Film version by Cannes laureate Lenivko Kvadratjič (I mean me). Watch with sounds on! Normal wide version watch on youtube.com/c/LazySquare //Заставка Симпсонов. Русская Артхаусная версия в постановке канского лауреата Ленивко Квадратжича (ну то есть меня) Обязательно со звуком смотреть! Нормальная широкая версия youtube.com/c/LazySquare #thesimpsons #simpsons #couchgag #arthouse #homer #bart #симпсоны #гомер #барт #артхаус #animation #cartoon #illustration #lasysquarecartoon #иллюстрация #мультик #мультфильм #комикс #анимация #2x2 #бытовуха
Гомер ленивый рабочий российской тюрьмы. Он спит, но уходя с работы он крадет дешевую лампу.
Мардж злая толстая женщина, ругается с кассиром в магазине. Она плюет на пол, когда отвечает работнице и уходит с ребенком.
Барт - старший сын Гомера изображен уличным бандитом, который отобрал скейт и смартфон у ученика школы.
Лиса, которая в сериале не по годам развитая и талантливая девочка, в русской версии зарабатывает на жизнь игрой на саксофоне в переходе. В ролике ее задерживают российские силовики.
В конце видео вся семья, кроме задержанной Лисы собирается дома. Квартира довольно бедная и грязная.
Они садятся перед телевизором, а Барт вкалывает себе наркотики в соседней комнате.
Мардж бросает на стол тарелку с едой, ругается на мужа, за что он начинает ее бить. На телевизор попадает кровь, а на фоне звуки драки.
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