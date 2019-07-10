Барт наркоман, Гомер - охранник тюрьмы: Симпсонов пересняли на российский строй

Симпсонов перенесли в российские реалии. Все оказалось слишком мрачно. Фото: Rhyme.ru

В сеть выложили артхаусного версию мультсериала Симпсоны.

Героев перенес в современную Россию и полностью адаптировал под реалии жизни граждан этой страны лауреат Каннского фестиваля Ленивко Квадратжич.

Для создания своего видео он использовал заставку Симпсонов 1990 года. Американская версия более положительная, чем у Квадратжича.

Ролик длится минуту, нарисованный в бледных тонах преимущественно серого цвета.

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Гомер ленивый рабочий российской тюрьмы. Он спит, но уходя с работы он крадет дешевую лампу.

Мардж злая толстая женщина, ругается с кассиром в магазине. Она плюет на пол, когда отвечает работнице и уходит с ребенком.

Барт - старший сын Гомера изображен уличным бандитом, который отобрал скейт и смартфон у ученика школы.

Лиса, которая в сериале не по годам развитая и талантливая девочка, в русской версии зарабатывает на жизнь игрой на саксофоне в переходе. В ролике ее задерживают российские силовики.

В конце видео вся семья, кроме задержанной Лисы собирается дома. Квартира довольно бедная и грязная.

Они садятся перед телевизором, а Барт вкалывает себе наркотики в соседней комнате.

Мардж бросает на стол тарелку с едой, ругается на мужа, за что он начинает ее бить. На телевизор попадает кровь, а на фоне звуки драки.

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