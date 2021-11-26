Барских показал грязные танцы в клипе на опьяняющий сингл Tequila Sunrise

Певец Макс Барских представил видеоработу на второй англоязычный трек Tequila Sunrise. Режиссером клипа выступил Алан Бадоев.

В новой работе восхитили пьянящими гитарными рифами, откровенной лирикой и страстным контемпорари.

"Чтобы рассказать эту историю, мы соединили кино и театральный рассказ. Это позволило максимально обнажить чувства, которыми Макс делится в песне. У Tequila Sunrise на первый план выходит хореография. И для каждой пары танцоров она уникальна по настроению и ощущению, для каждой характерен свой мини-сюжет", - поделился Бадоев.

К съемкам пригласили также хореографа Анастасию Харченко.

Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

"Мне хотелось, чтобы зритель стал свидетелем особого пластического мира, диктуемого музыкой, при этом объединенного одним пространством и временем. А главный герой оказывается в этой вселенной и начинает пульсировать вместе с ним", - рассказала она.

По словам танцовщицы, в работе есть и другая часть.

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"Ода одиночества", как я ее называю. Это то, с чего начинается клип. У Макса своя отличная пластическая органика. И здесь нам хотелось найти правильную форму, которая очень точно выражала бы его внутренний крик", - подытожила Харченко.

Авиакомпания SkyUp Airlines выбрала новый сингл Just Fly Макса Барских международным саундтреком. Ранее представили ​​новую форму оранжевого цвета сотрудников SkyUp Champions в коллаборации с украинскими модными брендами. А клип Just Fly подхватывает оранжевую волну и превращает символику авиалиний в модный тренд.