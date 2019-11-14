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четверг, 14 ноября 2019 18:39

Бабкин сыграет отшельника в историческом фильме - показали фото

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Певец Сергей Бабкин сыграет отшельника Варфоломея в экранизации исторического романа "Черный ворон" писателя Василия Шкляра.

"У Варфоломея якобы нет возраста, он является проводником в мистический мир - человеком, который проходит сквозь века и появляется в тот момент, когда может спасти тех, кто в этом нуждается", - рассказал Бабкин, передает НВ.

Прототипом героя Бабкина является глава Мотронинского монастыря, архимандрит Мельхиседек. В 1768 году он призвал к Колеивщине. После разгрома восстания императрица Екатерина II приказала сделать монастырь женским.

Автор: НВ
  Сергей Бабкин сыграет отшельника
Сергей Бабкин сыграет отшельника

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Сцены из Бабкиным снимали в Киево-Печерской лавре и в подвалах заброшенного столичного винзавода. Гримеры ежедневно тратили больше 2 часов для создания образа отшельника.

Автор: НВ
  Сергей Бабкин сыграет отшельника
Сергей Бабкин сыграет отшельника

Премьера исторической драмы "Черный ворон" по мотивам одноименного романа Василия Шкляра состоится 5 декабря. Писатель озвучил исторические комментарии к фильму и стал "закадровым поводырем в прошлое".

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