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суббота, 08 июня 2019 15:50

Японский британец Кадзуо Исигуро стал рыцарем

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Японский британец Кадзуо Исигуро стал рыцарем
64-летний сэр Кадзуо Исигуро держит Орден Британской Империи vanityfair.com

8 июня 2018 британский кабинет министров опубликовал список людей, удостоившихся звания рыцаря. Среди них был писатель Кадзуо Исигуро.

Родился 5 ноября 1954 года в японском городе Нагасаки. В шесть лет вместе с семьей переехал в Великобританию. В совершенстве овладев английским языком, Исигуро всегда писал только на нём. Мироощущение писателя оставалось японским. Критики сравнивали его с Владимиром Набоковым, который мастерски писал на неродном английским.

В своих произведениях Исигуро осмысливает сходство японских и английских культур. Его самый известный роман "Остаток дня" 1989 года был удостоен Букеровской премии. Это путевые заметки дворецкого Стивенса. Он положил всю жизнь на служение хозяину, а в пожилом возрасте уехал в свое первое путешествие Англией. Стивенс вспоминает жизненный и рабочий путь, которым гордится. В своей безэмоциональности и преданности делу дворецкий напоминает самурая.

Этот роман Исигуро написал за один месяц. Писатель понял, что его работает слишком медленно и придумал способ это исправить. Он договорился с женой, что будет работать целыми днями. С 9 утра до 22:30. Имея часовой перерыв на обед и двухчасовой на ужин. Жена должна была выполнять всю работу по дому.

Первое издание Исигуро на украинском это "Не отпускай меня". Трагическая история с элементами антиутопии. Дети живут в специальном интернате, им не разрешается почти ничего. Доктора пристально следят за здоровьем учеников. На этом фоне разворачивается любовный треугольник между закомплексованных мальчиком Томми и двумя подругами - Рут и Кэти. Дети узнают о том, что их выращивают на органы. По достижении 18 лет они должны быть донорами. Третью выемку еще никто не переживал. Дети воспринимают эту ситуацию по-разному. Кэти, главная героиня романа, демонстрирует покорность и смирение. Черты, которые считаются добродетелью японских женщин.

Персонажи всех произведений Исигуро сталкиваются с реальностью, которая разрушает иллюзии. В его крайнем романе "Погребенный великан" 2015 года есть образ приятного незнания. Дым заставляет людей забывать почти все. Отношения главных героев рушатся, когда дым исчезает.

В 2017 англичанин получил Нобелевскую премию по литературе. "Кадзуо Исигуро, который в романах большой эмоциональной силы открыл пропасть под нашим иллюзорным чувством связи с миром", звучит официальное определение творчества литератора от нобелевского комитета.

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Английского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро экранизировали трижды. Драма "Остаток дня" вышла в 1993 году. Книгу, по которой сняли эту картину, назвали наиболее английским романом ХХ в. Главные роли исполнили Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон. Фильм номинировался на "Оскар" в восьми категориях, но не получил награды в одной. Роман "Не отпускай меня" имеет две экранизации - английскую 2010 года и японскую 2016 года. В британской версии сыграли Кэри Маллиган, Эндрю Гарфилд и Кира Найтли.

В списке кавалеров, что удостоились ордена во время празднования 92 дня рождения английской королевы, вместе с Исигуро отметились актрисы из его фильмов. Эмма Томпсон, сыгравшая в фильме "Остаток дня", стала Дамой-командором ордена Британской империи. Кира Найтли удостоилась звания Офицера Ордена Британской империи.

Автор: Артём КУРИХИН
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Дата
08
июня

Японский британец Кадзуо Исигуро стал рыцарем

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