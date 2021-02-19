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пятница, 19 февраля 2021 14:46

Анонсировали правдивый фильм о короле Артуре

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Анонсировали правдивый фильм о короле Артуре
Английский актер Найджел Терри сыграл короля Артура в фильме "Экскалибур" 1981 года. Это любимая лента американского режиссера Зака Снайдера. Также разрабатывает кино о легендарном персонаже. Фото: twitter.com

Американский режиссер Зак Снайдер заявил, что работает над фильмом о короле Артуре. Заверил, что его история будет точно воспроизводить британские мифы.

"Я думаю о своего рода пересказе. Настоящее правдивое пересказывание артуровской мифологической концепции с уважением к первоисточникам, - говорит Снайдер в интервью YouTube-каналу Minutemen. - Посмотрим. Возможно, этот проект когда-то состоится".

На какие источники будет ориентироваться постановщик, неизвестно. Фанаты выдвинули теорию, что в основу сюжета могут лечь романы XV в. английского писателя Томаса Мэлори об Артуре и рыцарях Круглого стола.

Снайдер не впервые обращается к этой теме. В 2016 году в ленте "Бэтмен против Супермена" упоминал свой любимый фильм "Экскалибур" 1981-го, снятый на основе артуровского цикла.

Ближайший релиз Снайдера - режиссерская версия супергеройского фильма "Лига справедливости" - выйдет 18 марта на стриминговом сервисе HBO Max. Также в этом году состоится премьера его боевика о зомби "Армия мертвецов" на Netflix.

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В общем сняли более 30 фильмов о короле Артуре. Последний - фэнтези-боевик "Король Артур: Легенда меча" английского режиссера Гая Ричи - вышел в 2017 году.

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