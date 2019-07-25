Анна Тринчер, Ольга Сумська: селебрити снялись в необычных образах для фотопроекта "Мост Дружбы"

Знаменитости Анна Тринчер, Надежда Матвеева, Ольга Сумская, Тарас Тополя и другие селебрити снялись в международном фотопроекте.
Проект получил название "Мост дружбы". Дебютирует в 2019 году и впечатлит теплотой дружбы разных народов Европы.
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Реализация мероприятий будет создавать знаковые культурные события украинской культуры в Грузии, Молдове, Австрии, Чехии, Норвегии, Польши, которые будут проходить при поддержке посольства Украины и представительств международных организаций на территории данных стран.
В основу проекта будут положены фото и видеоматериалы достопримечательностей Украины и стран Европы, национальные костюмы, культурные деятели, европейский колорит и украинская душа станут главными ценностями на "Мосте Дружбы".
Первым этапом проекта стали съемки в национальных костюмах украинских селебрити.
Идея принадлежит Константину Ревуцкому, при поддержке Людмилы Станиславенко и Ирины Ливенко-Мукоид.
Недавно стартовал фотопроект SelfieWithFlag ко Дню государственного флага Украины, который отмечают 23 августа.
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