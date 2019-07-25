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четверг, 25 июля 2019 11:12

Анна Тринчер, Ольга Сумська: селебрити снялись в необычных образах для фотопроекта "Мост Дружбы"
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Украиснкие селебрити приняли участие в фотопроекте "Мост дружбы"
Фото: fex.net
Украиснкие селебрити приняли участие в фотопроекте "Мост дружбы"
Украиснкие селебрити приняли участие в фотопроекте "Мост дружбы"
Украиснкие селебрити приняли участие в фотопроекте "Мост дружбы"
Украиснкие селебрити приняли участие в фотопроекте "Мост дружбы"

Знаменитости Анна Тринчер, Надежда Матвеева, Ольга Сумская, Тарас Тополя и другие селебрити снялись в международном фотопроекте.

Проект получил название "Мост дружбы". Дебютирует в 2019 году и впечатлит теплотой дружбы разных народов Европы.

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Реализация мероприятий будет создавать знаковые культурные события украинской культуры в Грузии, Молдове, Австрии, Чехии, Норвегии, Польши, которые будут проходить при поддержке посольства Украины и представительств международных организаций на территории данных стран.

В основу проекта будут положены фото и видеоматериалы достопримечательностей Украины и стран Европы, национальные костюмы, культурные деятели, европейский колорит и украинская душа станут главными ценностями на "Мосте Дружбы".

Первым этапом проекта стали съемки в национальных костюмах украинских селебрити.

Идея принадлежит Константину Ревуцкому, при поддержке Людмилы Станиславенко и Ирины Ливенко-Мукоид.

Недавно стартовал фотопроект SelfieWithFlag ко Дню государственного флага Украины, который отмечают 23 августа.

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