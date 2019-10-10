Янина Соколова рассказала о трудностях со съемками фильма об онкобольных людях

Сюжет фильма будет о онкобольных людей. Фото: rubryka.com

Журналистка и телеведущая Янина Соколова сообщила, что Государственное агентство по вопросам кино приняло положительное решение о фильма об онкобольных "Я, Нина".

"Комиссия Госкино Украины приняла положительное решение в пользу фильма "Я, Нина". Спасибо за поддержку всем, кто болел. Кино будет!" - написала она в Facebook.

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По словам Соколовой, в августе команда фильма выиграла питчинг от Госкино Украины на финансирование, но так его и не получила.

"В октябре собранная нами команда так и не приступила к съемкам. Индустрия молчит об этом. Знаете почему? Потому что... боится. А ситуация такова. Пришла новая власть и решила, что результаты 11 питчинг Госкино незаконны! Поэтому фильм "Я, Нина" имеет все шансы не состояться", - подчеркнула она.

Янина Соколова рассказала, что 7 месяцев назад у нее обнаружили рак, который она успешно поборола. За это время она пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии. Как следствие - Янина потеряла волосы, брови, ресницы, несколько органов. Ранее Соколова запустила мультимедийный проект для поддержки онкобольных "Я, Нина", который всего за сутки собрал практически 1/4 бюджета, необходимого для его полноценного запуска, - 814 352 грн. Музыкальный коллектив "Друга рика" представил клип на песню "Седьмой день", которая станет гимном проекта журналистки Янины Соколовой для онкобольных людей "Я, Нина".