Алина Паш рассказала, чем будет удивлять Италию: выбрали победителя украинского нацотбора Евровидение 2022

Объявили победителя национального отбора песенного конкурса Евровидения-2022. Победу завоевала Алина Паш с треком "Тени забытых предков". Песня посвящена народным мотивам и давней мифологии и героям.

Об этом сообщил журналист Gazeta.ua.

Алина Паш пообещала удивить Италию и всю Европу искренностью.

"Тина Кароль удивилась, что я сделала не хип хоп и не R&B. А это сейчас та музыка, которая звучит из моего сердца. Я себе представляю, как я стою в Турине, как мне дадут такую возможность то мне будет не стыдно за эту музыку. Сообщение, взрослое, уверенное и актуальное. Оно звучит из моего сердца", - сказала исполнительница.

Фото: Василина Копитко

Жюри поставили: Alina Pash - 8, Wellboy 7, Kalush Orchestra - 6, Our Atlantic -5, Barleben -4, Roxolana - 3, Michael Soul -2 , Cloudless -1.

Финал конкурса проходил 12 февраля в Центре культуры и искусства НАУ. В финал вышли 8 исполнителей. Среди фаворитов была реперка Алина Паш с композицией "Тени забытых предков".

Финалисты нацотбора "Евровидения-2022" Kalush Orchestra сняли клип на киевском рынке-шайбе. В модернистском здании раньше был рынок Железнодорожный, а впоследствии супермаркет. В съемке участвовали фанаты группы.