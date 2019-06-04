Alekseev в новом клипе "Целуй" показал, что взрослеет

Ради этого видео музыкант пошел на смелые перевоплощения - от смены имиджа до необычного поведения в кадре Фото: Беларусь сегодня

Украинский певец Alekseev выпустил клип на песню "Целуй".

Режиссером клипа шестой раз выступил Алан Бадоев. Ради этого видео музыкант пошел на смелые перевоплощения - от смены имиджа до необычного поведения в кадре, рассказывает 112.ua.

Творческая команда подобрала 4 разных по типажу девушек. Героини должны были показать в кадре, как на каждую из них влияет музыка Alekseev. Участницы съемочного процесса по-своему воспринимают текст песни "Целуй".

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"Эта песня, как и клип, - полная перезагрузка моего музыкального стиля. Я взрослею, мои жизненные ориентиры меняются. Хочется больше экспериментов. Все эти метаморфозы органические с моим внутренним миром", - говорит певец.

Украинский певец ALEKSEEV дебютировал в кино в роли самого себя. В перерывах между гастролями по городам в рамках своего первого Всеукраинского тура "Пьяное солнце" ALEKSEEV провел сутки на съемочной площадке новогоднего 4-серийного фильма.