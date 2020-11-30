Актриса без ноги имела более 2 тысячи любовников

Сара Бернар стала первой женщиной, которая сыграла Гамлета. Фото: Literary Hub

30 ноября 1922 года в Турине, Италия, последний раз вышла на сцену Сара Бернар. 78-летняя актриса играла в спектакле "Даниэль". Вынесли на носилках. До смерти оставалось 4 месяца.

Часто бралась за мужские роли. Первой среди женщин сыграла Гамлета. 56-летней исполнила роль сына Наполеона, которому по сюжету было 20.

Тогдашние театральные актрисы боялись сниматься в кино. Бернар снялась в 7 фильмах. Ввела в моду красить уши, чтобы оттенить бледность лица. Гримировала кончики пальцев.

Бернар рисовала, лепила, писала книги. В ее спальне валялись скелеты, в гостиной среди разбросанных подушек слонялись пума, лев и крокодил. Завтракала шампанским с гусиным паштетом.

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Славилась пристрастием к любовникам. Под конец жизни заявила, что их было более 2 тыс. Спала со всеми партнерами по сцене и знаменитостями, соблазняла коронованных особ. Имела отношения с племянником Наполеона I, сблизилась с правителем Австрии Францем Иосифом, королями Испании Альфонсо, Англии - Эдуардом VII и Италии - Умберто. Кристиан IX из Дании предоставил в распоряжение Сары яхту, а герцог Фредерик позволил отдыхать в родовом замке. От бельгийского принца Анри де Линя в 20 лет родила сына Мориса.

Роли разучивала в гробу, который подростком выпросила у матери: врачи считали, что больная туберкулезом девушка долго не проживет. Взрослой распорядилась, чтобы ее похоронили в том же гробу.

1872-го сыграла главную роль Королевы по пьесе Виктора Гюго. Актриса была на пике славы, гастролировала по Дании, Англии, Америке. В Рио-де-Жанейро повредила колено, ампутировали. 7 лет выступала без ноги.

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